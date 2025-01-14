Аким Актюбинской области сделал заявление после захвата заложников
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Аким Актюбинской области Асхат Шахаров сделал заявление по поводу ситуации, произошедшей в Актобе 13 января с захватом заложников, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.
"Уважаемые земляки! Действия преступника в областном центре ночью активно обсуждаются в обществе.
Хочу сообщить, что по данному случаю возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Правовую оценку дадут уполномоченные органы.
В настоящее время пострадавшей оказывается всесторонняя медицинская и психологическая помощь.
Кроме того, будет организована необходимая помощь для проведения похорон погибших.
В этой связи выражаю благодарность сотрудникам полиции, которые не спали всю ночь и проявили профессионализм при задержании подозреваемого.
Меры безопасности находятся под моим контролем", - заявил глава региона.
Напомним, накануне вечером в Актобе захватили в заложники девушку и ее родителей. На место происшествия направились глава департамента полиции и прокурор города. С подозреваемым велись переговоры. Его удалось задержать, а потерпевших - освободить.
Позже в управлении здравоохранения региона рассказали, что сейчас в больнице находится женщина. К сожалению, ее 67-летняя мать и 75-летний отчим скончались.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2211363-akim-aktyubinskoy-oblasti-sdelal-zayavlenie-posle-zahvata-zalozhnikov/