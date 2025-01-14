Аким Актюбинской области сделал заявление после захвата заложников

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров сделал заявление по поводу ситуации, произошедшей в Актобе 13 января с захватом заложников, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

"Уважаемые земляки! Действия преступника в областном центре ночью активно обсуждаются в обществе.

Хочу сообщить, что по данному случаю возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Правовую оценку дадут уполномоченные органы.

В настоящее время пострадавшей оказывается всесторонняя медицинская и психологическая помощь.

Кроме того, будет организована необходимая помощь для проведения похорон погибших.

В этой связи выражаю благодарность сотрудникам полиции, которые не спали всю ночь и проявили профессионализм при задержании подозреваемого.

Меры безопасности находятся под моим контролем", - заявил глава региона.

Напомним, накануне вечером в Актобе захватили в заложники девушку и ее родителей. На место происшествия направились глава департамента полиции и прокурор города. С подозреваемым велись переговоры. Его удалось задержать, а потерпевших - освободить.

Позже в управлении здравоохранения региона рассказали, что сейчас в больнице находится женщина. К сожалению, ее 67-летняя мать и 75-летний отчим скончались.