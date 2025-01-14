Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Аким Актюбинской области сделал заявление после захвата заложников

Опубликовано:

Асхат Шахаров
Асхат Шахаров. Фото: акимат Актюбинской области

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров сделал заявление по поводу ситуации, произошедшей в Актобе 13 января с захватом заложников, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

"Уважаемые земляки! Действия преступника в областном центре ночью активно обсуждаются в обществе.

Хочу сообщить, что по данному случаю возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Правовую оценку дадут уполномоченные органы.

В настоящее время пострадавшей оказывается всесторонняя медицинская и психологическая помощь.

Кроме того, будет организована необходимая помощь для проведения похорон погибших.

В этой связи выражаю благодарность сотрудникам полиции, которые не спали всю ночь и проявили профессионализм при задержании подозреваемого.

Меры безопасности находятся под моим контролем", - заявил глава региона.

Напомним, накануне вечером в Актобе захватили в заложники девушку и ее родителей. На место происшествия направились глава департамента полиции и прокурор города. С подозреваемым велись переговоры. Его удалось задержать, а потерпевших - освободить.

Позже в управлении здравоохранения региона рассказали, что сейчас в больнице находится женщина. К сожалению, ее 67-летняя мать и 75-летний отчим скончались.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2211363-akim-aktyubinskoy-oblasti-sdelal-zayavlenie-posle-zahvata-zalozhnikov/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie