Неизвестный захватил заложников в Актобе (фото, видео)

Сегодня ночью в соцсетях появилась информация, что в Актобе неизвестный проник в дом и удерживает в заложницах девушку. В полиции прокомментировали данные.

Сообщения о захвате заложницы появились в Instagram-пабликах.

Изданию "Диапазон" в областном департаменте полиции подтвердили информацию о заложнице.

"На пульт 102 поступило сообщение о том, что в один из частных домов проник неизвестный, взял в заложники девушку. На место оперативно выехали все экстренные службы, район оцеплен.

На месте происшествия находятся начальник департамента полиции, прокурор города, ведутся переговоры", - изначально сообщили в департаменте полиции.

Позже на Instagram-странице ДП Актюбинской области появилась обновленная информация. Как оказалось, заложников было трое - девушка и ее родители. Их всех освободили.

"Операция по освобождению заложников прошла успешно. Подозреваемый задержан. Потерпевшие доставлены в медицинское учреждение", - рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Отметим, согласно статье 261 УК РК, захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в целях понуждения государства, организации или другого лица совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения заложника, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Те же деяния, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; с применением насилия, опасного для жизни или здоровья; с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; в отношении заведомо несовершеннолетнего; в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; в отношении лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии; в отношении двух или более лиц; из корыстных побуждений или по найму, –

наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

"Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены преступной группой либо повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с лишением гражданства Республики Казахстан или без такового, с конфискацией имущества или без таковой", – говорится в тексте УК РК.

При этом лицо, добровольно или по требованию властей освободившее заложника, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления.

Напомним, в июне 2023-го в Астане вооруженный мужчина взял в заложники людей в здании банка в Астане. Изначально предполагалось, что он захватил посетителей, однако представители банка сообщили, что в отделении были только сотрудники. Позже появилось видео с предполагаемым захватчиком.

Жильцов дома, в котором располагается банк, эвакуировали. Полиция сначала провела переговоры с захватчиком, а после начала штурм здания. Через несколько часов мужчина, захвативший отделение банка был задержан силовиками.

В сентябре того же года захватчика осудили - его приговорили к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях УИС средней безопасности.