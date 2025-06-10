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"Острие ножа прямо до глотки воткнул": дочь погибших заложников в Актобе дала показания (видео)

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Потерпевшая
Потерпевшая. Кадр из сюжета: телеканал КТК

В Актобе началось основное судебное разбирательство по делу о двойном убийстве и захвате заложников. В суде выступила главная потерпевшая, передает сайт телеканала КТК.

40-летняя Мира – единственная, кто выжил в тот страшный январский день, когда в доме ее родителей развернулась настоящая бойня. Сейчас она главная потерпевшая и ключевая свидетельница.

Мира утверждает, что до сих пор боится подсудимого и помнит все детали трагедии.

"Открываю дверь, он стоит. Я испугалась. Басанов. Закричала: «Мама!». Начала убегать от него. Он меня схватил сразу. Начал руки, ноги скотчем обматывать. Потом салфетку взял большую, острием ножа прямо до глотки воткнул. До этого ударил, здесь кровь текла. А начиналось у них все совершенно иначе", - рассказала Мира.

Со слов сводных сестер, Мира познакомилась с подсудимым, когда проходила лечение от наркозависимости. Отчим и родная мать радовались, что дочь наконец нашла хорошего жениха. Но через несколько месяцев появились первые тревожные сигналы.

"Мира полгода лежала в наркологической клинике, лечилась. И там познакомилась с Басановым. Мачеха говорила, что он хороший. Забирает ее на машине. Но потом я узнала, что он пару раз ее избил и она попала в больницу. А как-то среди ночи приходил домой к родителям, перелез через забор и искал Миру. Говорил, что она у него телефон забрала", - поделилась сестра Миры Элеонора Алиева.

С ноября прошлого года, после того как Мира написала заявление на экс-возлюбленного, они больше не виделись. А 13 января Сарсенбек Басанов вновь пришел в дом родителей бывшей невесты. И всю злость и агрессию выместил первым делом на них. У беззащитных пенсионеров даже не было шансов сопротивляться.

"Папа зашел, ата. Он увидел его и испугался. Вообще в шоке был. Он на него набросился. Ножом начал его по лицу бить. Потом взял топор, сзади два раза ударил. А я связанная была. Не могла даже встать. Обняла дедушку, на него легла. Он оттащил меня от него и опять заскотчевал. Я опять не смогла двигаться. Он взял потом и толкнул его в погреб", - вспоминает Мира.

По словам Миры, о том, что в погребе лежит еще и жестоко покалеченная мать, она узнала только после того, как дом взяли штурмом.

К сожалению, пенсионеров спасти не удалось. Дочери убитого 74-летнего Байгани Алиева теперь требуют с подсудимого 50 миллионов компенсации за моральные страдания и 8 с половиной миллионов за материальные расходы.

На следующем судебном разбирательстве с показаниями должен выступить уже сам 38-летний Сарсенбек Басанов. Ранее он заявил, что признает вину частично - якобы намерения убивать не было, он всего лишь оборонялся. Однако следствие настаивает, что ранее не судимый мужчина заранее готовился к преступлению. Захватив с собой в рюкзаке нож, отвертку и скотч.

Источник: КТК

Напомним, 13 января в Актобе захватили в заложники женщину и ее родителей. С подозреваемым велись переговоры. Его удалось задержать, а потерпевших - освободить.

Позже в управлении здравоохранения региона рассказали, что в больницу отвезли женщину. К сожалению, ее 67-летняя мать и 75-летний отчим скончались.

Затем в ДП Актюбинской области озвучили новые подробности трагедии. Как оказалась, пострадавшая женщина была знакома с подозреваемым. Злоумышленником какие-либо требования не выдвигались. После трехчасовых переговоров было принято решение о проведении штурма. При обследовании места происшествия в погребе были обнаружены пожилые родители женщины с ножевыми ранениями.

После произошедшего аким Актюбинской области сделал заявление. В полиции сообщали, что по ситуации возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РК: "Убийство" и "Захват заложника".

А в середине мая дело направили в суд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2253747-ostrie-nozha-pryamo-do-glotki-votknul-doch-pogibshih-zalozhnikov-v-aktobe-dala-pokazaniya/