Захват заложников в Актобе: дело возбуждено по двум статьям

После захвата заложников в частном доме в Актобе возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РК, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

"Уголовное дело возбуждено по статьям "Убийство" и "Захват заложника", - рассказали в пресс-службе ДП Актюбинской области.

Напомним, накануне вечером в Актобе захватили в заложники женщину и ее родителей. На место происшествия направились глава департамента полиции и прокурор города. С подозреваемым велись переговоры. Его удалось задержать, а потерпевших - освободить.

Позже в управлении здравоохранения региона рассказали, что сейчас в больнице находится женщина. К сожалению, ее 67-летняя мать и 75-летний отчим скончались.

Затем в ДП Актюбинской области озвучили новые подробности трагедии. Как оказалась, пострадавшая женщина была знакома с подозреваемым. Злоумышленником какие-либо требования не выдвигались. После трехчасовых переговоров было принято решение о проведении штурма. При обследовании места происшествия в погребе были обнаружены пожилые родители женщины с ножевыми ранениями.

После произошедшего аким Актюбинской области сделал заявление.