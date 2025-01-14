Захват заложников в Актобе: дело возбуждено по двум статьям
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
После захвата заложников в частном доме в Актобе возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РК, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.
"Уголовное дело возбуждено по статьям "Убийство" и "Захват заложника", - рассказали в пресс-службе ДП Актюбинской области.
Напомним, накануне вечером в Актобе захватили в заложники женщину и ее родителей. На место происшествия направились глава департамента полиции и прокурор города. С подозреваемым велись переговоры. Его удалось задержать, а потерпевших - освободить.
Позже в управлении здравоохранения региона рассказали, что сейчас в больнице находится женщина. К сожалению, ее 67-летняя мать и 75-летний отчим скончались.
Затем в ДП Актюбинской области озвучили новые подробности трагедии. Как оказалась, пострадавшая женщина была знакома с подозреваемым. Злоумышленником какие-либо требования не выдвигались. После трехчасовых переговоров было принято решение о проведении штурма. При обследовании места происшествия в погребе были обнаружены пожилые родители женщины с ножевыми ранениями.
После произошедшего аким Актюбинской области сделал заявление.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2211470-zahvat-zalozhnikov-v-aktobe-delo-vozbuzhdeno-po-dvum-statyam/