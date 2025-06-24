Осужденные подростки пытались сбежать из колонии в Алматы

В Алматы два подростка пытались совершить побег из колонии для несовершеннолетних. Одного из них поймали сразу, второй сбежал, но позже его также задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на КУИС.

В Telegram-канале EGOV.PRESS появилась информация, что из алматинской колонии для несовершеннолетних сбежали двое подростков, находившихся под арестом. Пишут, что одного из них поймали сразу, второй скрылся.

За разъяснением корреспондент NUR.KZ обратился в Комитет уголовно-исполнительной системы (КУИС). Там подтвердили побег одного из подростков.

"В учреждении для несовершеннолетних осужденных была пресечена попытка побега. Осужденный был оперативно задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело, а также назначено служебное расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в начале июня стало известно, что в мажилис поступил проект закона "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан". 11 июня депутаты мажилиса Казахстана одобрили законопроект об амнистии. Отмечается, что будут прекращены более 2100 уголовных дел.

Депутаты подробно разъяснили, кто именно попадет под амнистию, а также рассказали, сколько человек планирует амнистировать в честь юбилея Конституции.

К слову, журналисты поинтересовались у замгенпрокурора, попадет ли под амнистию осужденный за смерть супруги Куандык Бишимбаев. Также обсуждалась судьба его брата.

Кроме того, стало известно, попадут ли под амнистию водители, из-за которых произошла смерть на дорогах.

Недавно в сенате проголосовали за закон об амнистии. По предварительным данным, амнистия коснется 15 тыс. человек.