Закон об амнистии приняли в сенате Казахстана
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В сенате проголосовали за закон об амнистии к 30-летию Конституции, передает корреспондент NUR.KZ. По предварительным данным, амнистия коснется 15 тыс. человек.
Отмечается, что проект закона разработан группой депутатов парламента для гуманизации уголовной политики в связи с 30-летием Конституции РК.
Амнистия касается следующих категорий осужденных:
- лиц, совершивших уголовные проступки или преступления небольшой тяжести;
- совершивших преступления средней тяжести без ущерба либо при полном его возмещении;
- социально уязвимых лиц.
При этом, амнистия не распространяется на тяжкие преступления, а также на коррупционные дела, терроризм и экстремизм.
Как отметили в сенате, по предварительным расчетам, амнистия будет применена в отношении более 15,1 тыс. осужденных. Из них 4,1 тыс. подлежат освобождению от уголовной ответственности и наказания.
Кроме того, 11 тыс. осужденных будут сокращены сроки и размеры основного наказания.
Напомним, ранее законопроект об амнистии к 30-летию Конституции РК был одобрен в мажилисе. Теперь он будет подан на подпись президенту.
Депутаты подробно разъяснили, кто именно попадет под амнистию, а также рассказали, сколько человек планирует амнистировать в честь юбилея Конституции.
К слову, журналисты поинтересовались у замгенпрокурора, попадет ли под амнистию осужденный за смерть супруги Куандык Бишимбаев. Также обсуждалась судьба его брата.
Кроме того, стало известно, попадут ли под амнистию водители, из-за которых произошла смерть на дорогах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2257269-zakon-ob-amnistii-k-30-letiyu-konstitucii-kazahstana-prinyali-v-senate/
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