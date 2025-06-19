Закон об амнистии приняли в сенате Казахстана

В сенате проголосовали за закон об амнистии к 30-летию Конституции, передает корреспондент NUR.KZ. По предварительным данным, амнистия коснется 15 тыс. человек.

Отмечается, что проект закона разработан группой депутатов парламента для гуманизации уголовной политики в связи с 30-летием Конституции РК.

Амнистия касается следующих категорий осужденных:

лиц, совершивших уголовные проступки или преступления небольшой тяжести;

совершивших преступления средней тяжести без ущерба либо при полном его возмещении;

социально уязвимых лиц.

При этом, амнистия не распространяется на тяжкие преступления, а также на коррупционные дела, терроризм и экстремизм.

Как отметили в сенате, по предварительным расчетам, амнистия будет применена в отношении более 15,1 тыс. осужденных. Из них 4,1 тыс. подлежат освобождению от уголовной ответственности и наказания.

Кроме того, 11 тыс. осужденных будут сокращены сроки и размеры основного наказания.

Напомним, ранее законопроект об амнистии к 30-летию Конституции РК был одобрен в мажилисе. Теперь он будет подан на подпись президенту.

Депутаты подробно разъяснили, кто именно попадет под амнистию, а также рассказали, сколько человек планирует амнистировать в честь юбилея Конституции.

К слову, журналисты поинтересовались у замгенпрокурора, попадет ли под амнистию осужденный за смерть супруги Куандык Бишимбаев. Также обсуждалась судьба его брата.

Кроме того, стало известно, попадут ли под амнистию водители, из-за которых произошла смерть на дорогах.