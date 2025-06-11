Попадут ли под амнистию водители, из-за которых произошла смерть на дороге

На брифинге в мажилисе депутат Абзал Куспан пояснил, коснется ли вводимая в Казахстане амнистия водителей, из-за которых погибли люди, передает корреспондент NUR.KZ.

"По транспортным видам преступлений амнистия также не распространяется на тех лиц, действия которых повлекли смерть человека. Здесь было много обсуждений. Мы исходили из того, что это преступление средней тяжести, то есть максимальное наказание по этим статьям – до 5 лет лишения свободы. После отбытия половины срока у них появится возможность выйти по УДО", - сообщил депутат Абзал Куспан.

Отметим, за ДТП со смертельным исходом в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность.

Так, согласно статье 345 УК РК, за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека, предусмотрено уголовное наказание.Меры наказания распределяются следующим образом:

если пострадавший получил вред здоровью средней тяжести , деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.

, деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет. если пострадавший получил тяжкий вред здоровью - наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

- наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. если погиб один человек - наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

- наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. если погибли двое и более человек - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.

Напомним, что законопроект об амнистии к 30-летию Конституции РК сегодня был одобрен в мажилисе, далее он будет направлен в сенат и в случае принятия – на подпись президенту.

Согласно законопроекту, к освобождению от уголовной ответственности или основного наказания по амнистии подлежат граждане:

совершившие уголовные проступки, преступления небольшой тяжести;

преступления средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, либо полностью его возместившие или по которым не предъявлен гражданский иск;

социально уязвимые лица, совершившие преступления средней тяжести вне зависимости от наличия ущерба или гражданского иска.

Депутаты подробно разъяснили, кто именно попадет под амнистию, а также рассказали, сколько человек планирует амнистировать в честь юбилея Конституции.

К слову, журналисты поинтересовались у замгенпрокурора, попадет ли под амнистию осужденный за смерть супруги Куандык Бишимбаев.