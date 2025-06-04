Амнистию к 30-летию Конституции намерены провести в Казахстане
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В мажилис поступил проект закона "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан". Ряд осужденных намерены освободить от уголовной ответственности, передает NUR.KZ.
Согласно документу, к освобождению от уголовной ответственности или основного наказания подлежат граждане:
- совершившие уголовные проступки, преступления небольшой тяжести;
- преступления средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, либо полностью его возместившие или по которым не предъявлен гражданский иск;
- социально уязвимые лица, совершившие преступления средней тяжести вне зависимости от наличия ущерба или гражданского иска.
В документе авторы определили перечень социально уязвимых лиц.
От основного наказания также освобождаются осужденные за совершение преступлений средней тяжести, не имеющие отрицательной степени поведения, которым на день введения в действие настоящего закона осталось отбывать наказание не более одного года.
В документе говорится, что находящиеся в производстве дела об уголовных правонарушениях (уголовные проступки или преступления небольшой тяжести), подлежат прекращению органом, ведущим уголовный процесс, с освобождением лиц от уголовной ответственности, однако подчеркивается, что освобождение предусмотрено от дальнейшего отбывания только основного наказания.
Кроме того, амнистия предусматривает еще и сокращение сроков или размеров основного наказания.
Помимо этого определены лица, в отношении которых не применяется амнистия.
Подробнее можно узнать здесь.
Напомним, ранее Каракат Абден на заседании мажилиса предложила провести в Казахстане амнистию для осужденных женщин, чьи преступления не связаны с насилием и не угрожают обществу.
МВД Казахстана выступило в поддержку этого предложения, рассказав, кто сможет получить амнистию.
Позже Абден рассказала, сколько женщин-заключенных смогут выйти на свободу по амнистии - речь идет о более чем 2 тыс. человек.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2252142-amnistiyu-k-30-letiyu-konstitucii-namereny-provesti-v-kazahstane/