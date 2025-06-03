Подсудимые по делу Шерзата Болата выступили с последним словом
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Сегодня в суде обвиняемые по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата выступили со своим последним словом перед вынесением приговора, передает NUR.KZ.
Первым слово взял Равиль Сакиев. Он еще раз повторил, что не держал в руках оружия.
"Прокурор нам вчера просила 20 лет. Я 8 месяцев сидел. Людей убивают - дают по 15 лет. А мне за то, что я два раза пнул! (...) Как мне можно двоих людей вменить, 600 млн тенге иск" - сказал подсудимый Сакиев.
Один из братьев Токтаубаевых попросил суд смотреть не только на сторону потерпевших. Он заявил, что у него изменилось мировоззрение после того, как он стал отцом.
"11 лет прокурор просит - для меня это тяжелое наказание. Я работаю с детства. Сейчас говорят, что я бандит. Мы не рэкетиры, не бандиты, мы выросли в ауле. Мы выросли на благословении старших. Я думаю, что в этой жизни нет людей, которые не ошибались (...)
Наш поселок называют Хутор, негативно отзываются о нем. Это просто название осталось от бывших жителей. Все жители нашего поселка гостеприимные, и нет никакого вреда от нас народу. В соцсетях сейчас разная информация, комментарии пишут. Я прошу у народа прощения", - сказал Азамат Токтаубаев.
Он также обратился к своей матери.
"Мама, простите нас. Это наказание нам дал Всевышний. Нет людей, которые не ошибаются", - обратился к матери Азамат Токтаубаев.
После перерыва последнее слово взял Нурбол Токтаубаев. Он заявил, что подсудимые не создавали группу и не затевали драку.
"Я не говорил, что я "Хуторский" и ребенка сделаю инвалидом, ничего этого не говорил", - отметил Нурбол Токтаубаев.
Он попросил прощения у всех и призвал молодежь не повторять их преступления. Подсудимый посетовал, что в соцсетях столкнулся с клеветой от блогеров.
Далее высказался Дархан Аскентай. Он снова выразил сожаление о произошедшем и попросил прощения.
"Я хотел жениться, семью создать, но со мной случилась такая незадача. Не хочу провести свою жизнь в застенках", - поделился Аскентай.
Выступил Шынгыс Белгожаев, который сказал, что он очень сильно сожалеет, просит от чистого сердца прощения у потерпевших и их близких, приносит соболезнование.
"Сейчас я все понял, сожалею о содеянном", - сказал Белгожаев. Он просил о наказании, не связанном с лишением свободы.
После него слово взял несовершеннолетний подсудимый. Он еще раз подчеркнул, что не видел драки, а о преступлении узнал на следующий день. Он просил его оправдать.
"Для меня уроком стало это происшествие", - отметил несовершеннолетний.
Нуркияс Ильясов также попросил прощения у потерпевших.
"Я за свои действия отвечаю, признаю их. У меня не было ножа в руках. Я бил только за то, что он (Нурканат Гайыпбаев - прим. ред.) стрелял в меня", - заявил Ильясов.
Следом слово взял Дидар Калиахмет. Он заявил, что полностью не согласен с той статьей, по которой его судят.
Потом подсудимый высказался Равиль Сакиев.
"Я только два-три раза пнул Нурканата, потому что он в нас выстрелил. До сегодняшнего дня не понял, как я стал участником драки. Я думаю, это все от Аллаха, такая судьба мне предназначена", - сказал обвиняемый.
Напомним, групповая драка, в результате которой погиб 16-летний подросток Шерзат Болат, произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года. Также в инциденте пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.
На скамье подсудимых оказались 9 человек. Шынасыла обвиняют в убийстве юноши, покушении на убийство и хулиганстве. Сакиева - в покушении на убийство и хулиганстве, Токтаубаева А. - в хулиганстве и краже телефона у дяди подростка, Аскентай, Белгожаева, Ильясова, Токтаубаева Н., Калиахмета - в хулиганстве, несовершеннолетнего Ы. - в недонесении о преступлении.
Ранее адвокаты семьи Шерзата Болата огласили, какие суммы для возмещения материального ущерба и морального вреда родители подростка требуют от подсудимых.
Вчера прокурор по делу об убийстве Шерзата Болата Дана Сарсембай озвучила сроки, которые гособвинение запрашивает для подсудимых.
Сегодня подсудимые уже выступили на прениях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2251443-podsudimye-po-delu-sherzata-bolata-vystupili-s-poslednim-slovom/