Подсудимые по делу Шерзата Болата выступили с последним словом

Сегодня в суде обвиняемые по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата выступили со своим последним словом перед вынесением приговора, передает NUR.KZ.

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Первым слово взял Равиль Сакиев. Он еще раз повторил, что не держал в руках оружия.

"Прокурор нам вчера просила 20 лет. Я 8 месяцев сидел. Людей убивают - дают по 15 лет. А мне за то, что я два раза пнул! (...) Как мне можно двоих людей вменить, 600 млн тенге иск" - сказал подсудимый Сакиев.

Один из братьев Токтаубаевых попросил суд смотреть не только на сторону потерпевших. Он заявил, что у него изменилось мировоззрение после того, как он стал отцом.

"11 лет прокурор просит - для меня это тяжелое наказание. Я работаю с детства. Сейчас говорят, что я бандит. Мы не рэкетиры, не бандиты, мы выросли в ауле. Мы выросли на благословении старших. Я думаю, что в этой жизни нет людей, которые не ошибались (...)

Наш поселок называют Хутор, негативно отзываются о нем. Это просто название осталось от бывших жителей. Все жители нашего поселка гостеприимные, и нет никакого вреда от нас народу. В соцсетях сейчас разная информация, комментарии пишут. Я прошу у народа прощения", - сказал Азамат Токтаубаев.

Он также обратился к своей матери.

"Мама, простите нас. Это наказание нам дал Всевышний. Нет людей, которые не ошибаются", - обратился к матери Азамат Токтаубаев.

После перерыва последнее слово взял Нурбол Токтаубаев. Он заявил, что подсудимые не создавали группу и не затевали драку.

"Я не говорил, что я "Хуторский" и ребенка сделаю инвалидом, ничего этого не говорил", - отметил Нурбол Токтаубаев.

Он попросил прощения у всех и призвал молодежь не повторять их преступления. Подсудимый посетовал, что в соцсетях столкнулся с клеветой от блогеров.

Далее высказался Дархан Аскентай. Он снова выразил сожаление о произошедшем и попросил прощения.

"Я хотел жениться, семью создать, но со мной случилась такая незадача. Не хочу провести свою жизнь в застенках", - поделился Аскентай.

Выступил Шынгыс Белгожаев, который сказал, что он очень сильно сожалеет, просит от чистого сердца прощения у потерпевших и их близких, приносит соболезнование.

"Сейчас я все понял, сожалею о содеянном", - сказал Белгожаев. Он просил о наказании, не связанном с лишением свободы.

После него слово взял несовершеннолетний подсудимый. Он еще раз подчеркнул, что не видел драки, а о преступлении узнал на следующий день. Он просил его оправдать.

"Для меня уроком стало это происшествие", - отметил несовершеннолетний.

Нуркияс Ильясов также попросил прощения у потерпевших.

"Я за свои действия отвечаю, признаю их. У меня не было ножа в руках. Я бил только за то, что он (Нурканат Гайыпбаев - прим. ред.) стрелял в меня", - заявил Ильясов.

Следом слово взял Дидар Калиахмет. Он заявил, что полностью не согласен с той статьей, по которой его судят.

Потом подсудимый высказался Равиль Сакиев.

"Я только два-три раза пнул Нурканата, потому что он в нас выстрелил. До сегодняшнего дня не понял, как я стал участником драки. Я думаю, это все от Аллаха, такая судьба мне предназначена", - сказал обвиняемый.

Напомним, групповая драка, в результате которой погиб 16-летний подросток Шерзат Болат, произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года. Также в инциденте пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек. Шынасыла обвиняют в убийстве юноши, покушении на убийство и хулиганстве. Сакиева - в покушении на убийство и хулиганстве, Токтаубаева А. - в хулиганстве и краже телефона у дяди подростка, Аскентай, Белгожаева, Ильясова, Токтаубаева Н., Калиахмета - в хулиганстве, несовершеннолетнего Ы. - в недонесении о преступлении.

Ранее адвокаты семьи Шерзата Болата огласили, какие суммы для возмещения материального ущерба и морального вреда родители подростка требуют от подсудимых.

Вчера прокурор по делу об убийстве Шерзата Болата Дана Сарсембай озвучила сроки, которые гособвинение запрашивает для подсудимых.

Сегодня подсудимые уже выступили на прениях.