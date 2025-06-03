"Мы не дети депутатов и акимов": обвиняемые по делу Шерзата выступили в прениях
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Сегодня в зале судебных заседаний во время прений выступили подсудимые по делу об убийстве Шерзата Болата. Все они выразили соболезнования семье погибшего подростка, передает NUR.KZ.
Первый взял слово Дархан Аскентай. Он просил не показывать его лицо.
"Я хотел бы в первую очередь высказать свои соболезнования матери, семье Шерзата. Уважаемый суд, я был там и позвонил своему другу, это правда. Нурбола я вызвал не для того, чтобы избить кого-то", - сказал подсудимый.
Аскентай заявил, что ни на кого не поднимал руку, не бил и не пинал. Он сказал, что жалеет, что позвал своего друга. По словам Аскентая, виновником драки стал Каржаубай Нурымов, отец Шерзата Болата.
Далее выступил другой подсудимый Равиль Сакиев.
"В первую очередь я хотел бы потерпевшим выразить свои соболезнования. Со своей стороны я в ходе досудебного расследования и в суде признал, что два-три раза пнул Нурканата (дядю Шерзата Болата - прим. ред.), именно поэтому у Жумабике Кадировой, его матери, прошу прощения. Пусть земля будет пухом погибшему Шерзату Болату", - сказал подсудимый.
Сакиев сказал, что у него не было холодного оружия, а Нурканат указал на него по ошибке. Подсудимый заявил, что не согласен с предъявленной ему статьей.
Также высказался на прениях Нурбол Токтаубаев. Он выразил соболезнование семье погибших.
"Я себя не оправдываю. Я никакое преступление не хотел совершать. Дархан Аскентай мне позвонил и сказал, что его избили, попросил помощи. Дархан - мой лучший друг. Я только для того туда поехал, чтобы узнать, как у него дела. Я драки не затевал. В материалах дела указывается, что я применял нож и хулиганил. Но это все основано на словах потерпевших", - заявил Нурбол Токтаубаев.
Он сообщил, что не говорил о том, что он "Хуторский", и не проявлял агрессию. Также он сказал, что не согласен с вменяемой ему статьей, а к ответственности надо привлекать Каржаубая Нурымова как зачинщика конфликта.
Следующим выступил Азамат Токтаубаев. Он заявил, что у них не было никаких хулиганских намерений, а поехал на место происшествия только ради брата.
"7 лет для меня - это все равно что пожизненное. Для меня это тяжелое наказание. Я все понимаю и потерпевших тоже понимаю, их ребенок же погиб", - сказал подсудимый.
Несовершеннолетний обвиняемый просил в суде оправдать его, так как, по его словам, о преступлении он узнал лишь на следующий день.
"Гособвинитель вчера сказала, что я их (подсудимых - прим. ред.) всех знаю. Да, но мы все живем в одном ауле, просто односельчане. Прошу справедливости", - высказался подсудимый.
Слово взял и Шынгыс Белгожаев. В начале он попросил прощения у потерпевших и, возможно, даже заплакал во время своего выступления.
"Я ударял краем руки, потому что у меня была операция на руке. Я полностью признаю свою вину и признавал ее с первого дня. Если бы Шерзат не ударил Дархана, а Каржаубай не взял нож в руки и Нурканат - ружье, этого бы не произошло", - заявил Белгожаев.
Он отметил, что несовершеннолетний подсудимый оказался в суде ни за что.
"Мы не дети депутатов и акимов. Мы простые ребята из простых семей. Уважаемый суд, наказание, которые запрашивают, я прошу привлечь Каржаубая Нурымова по ст.293 УК РК. По гражданскому иску: если посчитать всю сумму, это 600 млн тенге. Мы даже вдевятером, если будем работать, никогда в жизни эту сумму не сможем заработать. Прошу оставить этот иск без удовлетворения", - сказал обвиняемый.
Затем выступил Нуркияс Ильясов. Он попросил прощения у семьи Шерзата Болата.
"Я не шел туда драться. Просто хотел узнать, что случилось. У меня не было никаких мыслей таких. Погибший Шерзат ударил меня первым. В тот момент его дядя пришел и начал в нас стрелять. Я не знал, что делать, с одной стороны, побоялся, а с другой - я думал, что в третий раз точно в нас попадет. Но Бог уберег нас от этих выстрелов. И я у него отобрал ружье. Сейчас я очень жалею, что так поступил", - сообщил Ильясов.
Высказался и Дидар Калиахмет. Он также попросил прощения у родителей Шерзата и заявил, что прокуроры не доказали его вину.
Последним из подсудимых выступил Абзал Шынасыл. Он разрешил снимать его лицо.
"Как и ранее говорил, я его (Шерзата - прим. ред.) не убивал. Если бы я это сделал, я бы с самого начала сказал. Я сказал правду", - сказал Шынасыл.
Он отметил, что не боится наказания, и попросил у суда справедливого решения.
Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.
На скамье подсудимых оказались 9 человек. Шынасыла обвиняют в убийстве юноши, покушении на убийство и хулиганстве. Сакиева - в покушении на убийство и хулиганстве, Токтаубаева А. - в хулиганстве и краже телефона у дяди подростка, Аскентай, Белгожаева, Ильясова, Токтаубаева Н., Калиахмета - в хулиганстве, несовершеннолетнего Ы. - в недонесении о преступлении.
Адвокаты семьи Шерзата Болата огласили, какие суммы для возмещения материального ущерба и морального вреда родители подростка требуют от подсудимых.
Вчера прокурор по делу об убийстве Шерзата Болата Дана Сарсембай озвучила сроки, которые гособвинение запрашивает для подсудимых.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2251701-my-ne-deti-deputatov-i-akimov-obvinyaemye-po-delu-sherzata-vystupili-v-sude/