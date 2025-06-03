"Мы не дети депутатов и акимов": обвиняемые по делу Шерзата выступили в прениях

Сегодня в зале судебных заседаний во время прений выступили подсудимые по делу об убийстве Шерзата Болата. Все они выразили соболезнования семье погибшего подростка, передает NUR.KZ.

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Первый взял слово Дархан Аскентай. Он просил не показывать его лицо.

"Я хотел бы в первую очередь высказать свои соболезнования матери, семье Шерзата. Уважаемый суд, я был там и позвонил своему другу, это правда. Нурбола я вызвал не для того, чтобы избить кого-то", - сказал подсудимый.

Аскентай заявил, что ни на кого не поднимал руку, не бил и не пинал. Он сказал, что жалеет, что позвал своего друга. По словам Аскентая, виновником драки стал Каржаубай Нурымов, отец Шерзата Болата.

Далее выступил другой подсудимый Равиль Сакиев.

"В первую очередь я хотел бы потерпевшим выразить свои соболезнования. Со своей стороны я в ходе досудебного расследования и в суде признал, что два-три раза пнул Нурканата (дядю Шерзата Болата - прим. ред.), именно поэтому у Жумабике Кадировой, его матери, прошу прощения. Пусть земля будет пухом погибшему Шерзату Болату", - сказал подсудимый.

Сакиев сказал, что у него не было холодного оружия, а Нурканат указал на него по ошибке. Подсудимый заявил, что не согласен с предъявленной ему статьей.

Также высказался на прениях Нурбол Токтаубаев. Он выразил соболезнование семье погибших.

"Я себя не оправдываю. Я никакое преступление не хотел совершать. Дархан Аскентай мне позвонил и сказал, что его избили, попросил помощи. Дархан - мой лучший друг. Я только для того туда поехал, чтобы узнать, как у него дела. Я драки не затевал. В материалах дела указывается, что я применял нож и хулиганил. Но это все основано на словах потерпевших", - заявил Нурбол Токтаубаев.

Он сообщил, что не говорил о том, что он "Хуторский", и не проявлял агрессию. Также он сказал, что не согласен с вменяемой ему статьей, а к ответственности надо привлекать Каржаубая Нурымова как зачинщика конфликта.

Следующим выступил Азамат Токтаубаев. Он заявил, что у них не было никаких хулиганских намерений, а поехал на место происшествия только ради брата.

"7 лет для меня - это все равно что пожизненное. Для меня это тяжелое наказание. Я все понимаю и потерпевших тоже понимаю, их ребенок же погиб", - сказал подсудимый.

Несовершеннолетний обвиняемый просил в суде оправдать его, так как, по его словам, о преступлении он узнал лишь на следующий день.

"Гособвинитель вчера сказала, что я их (подсудимых - прим. ред.) всех знаю. Да, но мы все живем в одном ауле, просто односельчане. Прошу справедливости", - высказался подсудимый.

Слово взял и Шынгыс Белгожаев. В начале он попросил прощения у потерпевших и, возможно, даже заплакал во время своего выступления.

"Я ударял краем руки, потому что у меня была операция на руке. Я полностью признаю свою вину и признавал ее с первого дня. Если бы Шерзат не ударил Дархана, а Каржаубай не взял нож в руки и Нурканат - ружье, этого бы не произошло", - заявил Белгожаев.

Он отметил, что несовершеннолетний подсудимый оказался в суде ни за что.

"Мы не дети депутатов и акимов. Мы простые ребята из простых семей. Уважаемый суд, наказание, которые запрашивают, я прошу привлечь Каржаубая Нурымова по ст.293 УК РК. По гражданскому иску: если посчитать всю сумму, это 600 млн тенге. Мы даже вдевятером, если будем работать, никогда в жизни эту сумму не сможем заработать. Прошу оставить этот иск без удовлетворения", - сказал обвиняемый.

Затем выступил Нуркияс Ильясов. Он попросил прощения у семьи Шерзата Болата.

"Я не шел туда драться. Просто хотел узнать, что случилось. У меня не было никаких мыслей таких. Погибший Шерзат ударил меня первым. В тот момент его дядя пришел и начал в нас стрелять. Я не знал, что делать, с одной стороны, побоялся, а с другой - я думал, что в третий раз точно в нас попадет. Но Бог уберег нас от этих выстрелов. И я у него отобрал ружье. Сейчас я очень жалею, что так поступил", - сообщил Ильясов.

Высказался и Дидар Калиахмет. Он также попросил прощения у родителей Шерзата и заявил, что прокуроры не доказали его вину.

Последним из подсудимых выступил Абзал Шынасыл. Он разрешил снимать его лицо.

"Как и ранее говорил, я его (Шерзата - прим. ред.) не убивал. Если бы я это сделал, я бы с самого начала сказал. Я сказал правду", - сказал Шынасыл.

Он отметил, что не боится наказания, и попросил у суда справедливого решения.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек. Шынасыла обвиняют в убийстве юноши, покушении на убийство и хулиганстве. Сакиева - в покушении на убийство и хулиганстве, Токтаубаева А. - в хулиганстве и краже телефона у дяди подростка, Аскентай, Белгожаева, Ильясова, Токтаубаева Н., Калиахмета - в хулиганстве, несовершеннолетнего Ы. - в недонесении о преступлении.

Адвокаты семьи Шерзата Болата огласили, какие суммы для возмещения материального ущерба и морального вреда родители подростка требуют от подсудимых.

Вчера прокурор по делу об убийстве Шерзата Болата Дана Сарсембай озвучила сроки, которые гособвинение запрашивает для подсудимых.