Обвиняемый в покушении на убийство удивился, почему дядя Шерзата Болата молчал 20 дней

Равиля Сакиева, которого обвиняют в покушении на убийство и хулиганстве по делу Шерзата Болата, допросили сегодня в ходе судебного заседания в Талдыкоргане. Он отрицает наличие у него ножа, передает NUR.KZ.

Подсудимый Равиль Сакиев рассказал, что кафе "Эйфория", где они отдыхали, закрывалось. Все вышли на улицу, а он остался, чтобы оплатить счет. Оплатил счет и вышел к другим подсудимым с Эльмирой Нурбековой, свидетельницей по делу.

По его словам, подсудимый Шынгыс Белгожаев за два дня до этого купил машину, в которую они сели и приехали к магазину "Камажай".

"Мне никто ничего не говорил про Нурбола (подсудимого Токтаубаева - прим. ред.), Дархана (подсудимого Аскентая - прим. ред.) я не знаю. Я думал, что мы приехали, чтобы что-нибудь купить. Вышел тоже и тогда только понял, что тут что-то происходит.

У Дархана лицо было в крови, группа ребят стояла. Знаю там только Нурбола. Подошел, поздоровался. Нурканата (дядю Шерзата Болата - прим. ред.) знаю с 2017 года примерно, и хоть не общались, но отношения ровные были, когда виделись, всегда здоровались", - сказал Равиль Сакиев.

Он ответил, что в тот раз тоже поздоровался с Нурканатом.

"Он сказал: "Давай отойдем, поговорим, есть разговор". И мы пошли за черную машину. Он сказал: "Мой племянник Шерзат избил одного из ваших ребят. Здесь происходит недоразумение". Я спросил, кого. И он мне указал на Дархана. И я тогда ответил ему, что я здесь не из-за него, что я Дархана не знаю", - продолжил подсудимый.

Как отметил Сакиев, пока он говорил с Нурканатом, началась драка. По словам обвиняемого, дядя Шерзата Болата побежал первым, а он следом, чтобы посмотреть, что там происходит.

"И пока я шел, за спиной начался шум. Вернулся, когда увидел, что Шынгыс пнул дверь. В этот момент Эльмира начала оттаскивать меня в сторону и попросила не драться. Я сказал: "Отпусти, давай заберем ребят".

В этот момент произошел выстрел. Я не знаю, кто стрелял, но я точно знал, что не наше ружье - никто не брал с собой оружия. Бежал когда, поднял с земли бутылку. Когда прибежал, смотрю, Нурканат зарядил ружье и прицеливается. Я сказал: "Что ты делаешь? Брось ружье", но он во второй раз выстрелил", - дал показания Равиль Сакиев.

Далее, по словам подсудимого, он спрятался за машину, кажется, марки Ravon.

"И перед этим кинул в него (Нурканата - прим. ред.) бутылку, но в него она не попала. А Нурканат заряжал ружье, я подбежал, и попытался отобрать у него ружье. Рядом был Нуркияс (подсудимый Ильясов - прим. ред.).

И пока я стряхивал одежду, Нурканат уже кричал: "Скорая, скорая". А там кто-то лежал уже. И я пошел туда. Когда подошел, увидел Нуркияса, Абзала (подсудимого Шынасыла - прим. ред.), Нурбола, Шынгыса не видел, а Нуркияс уже отобрал ружье и бил его прикладом. Я подошел и пнул пару раз Нурканата", - рассказал обвиняемый.

Как он сообщил, тогда женщина начала громко кричать: "Скорая! Помогите!", а он надел на голову капюшон и первым ушел оттуда.

"Мы сели в машину и уехали оттуда. Азамат (подсудимый Токтаубаев - прим. ред.) забрал ружье. Я еще спросил, зачем оно ему. У магазина "777" я не выходил из машины. Я попросил отвезти меня домой, а Абзал сказал: "Я кого-то зарезал", - сообщил Равиль Сакиев в ходе судебного заседания.

Подсудимый сказал, что ему позвонила мама. Она сказала, что его разыскивает полиция. Потом позвонил знакомый по имени Курман. Он сказал, что в Талгаре была драка и там убили подростка.

"Я сказал, что ничего не знаю, что я дома, сплю. Я не помню, кому сказал - Азамату или кому-то другому спуститься вниз, поехать в РОВД и самим объяснить, все как было. И когда мы ехали вниз, нам навстречу выехала патрульная, мы остановились", - добавил Сакиев.

"Вы 4 числа, будучи свидетелем с правом защиты, сказали, что Гайыпбаева ударили два раза по лицу?" - спросили у обвиняемого.

"Да, я схватился за ружье его, признаю, но я его не бил. У него же было оружие, если бы я его бил, он же в меня и выстрелить мог", - пояснил Равиль Сакиев.

Подсудимый признал, что пнул Нурканата в спину один раз, когда он сидел, и потом, когда тот пытался встать, в затылок.

"Он не терял сознания, он вставал. А потом ребята начали его бить и он то ли упал, то ли присел", - уточнил Равиль Сакиев.

Ответил подсудимый и на вопрос о ноже или другом холодном оружии, применяемом против Гайыпбаева или в отношении других потерпевших.

"Уважаемый суд, когда на очной ставке с Гайыпбаевым я сказал, что это он стрелял, он встал и заявил, что я его ударил ножом. А до этого 20 дней не говорил об этом. Он говорил, что знает меня, очная ставка была 26-го, а все было третьего (октября - прим. ред.). Он все это время молчал и именно на очной ставке такое сказал.

И матери Шерзата тоже сказал: "Скажи, что вот этот резал". Зачем он так сказал, не знаю. С ним никогда никаких конфликтов не было. Я, как только начал говорить про ружье, он сходу заявил: "Вот этот (подсудимый Сакиев - прим. ред.) меня один раз ударил ножом, а два раза - Абзал", - обратился к суду обвиняемый.

"Вы сказали, что Абзал кого-то зарезал. Можете уточнить?", - уточнили у Равиля Сакиева.

"Я не знаю, кого. И позже он сказал, что вот ударил ножом Нурканата. Когда мы уже были в Қонаеве", - ответил подсудимый.

У Равиля Сакиева спросили, был ли в руках у подсудимого Абзала Шынасыла нож или другое холодное оружие в момент групповой драки. Он ответил, что не видел такого.

"А у вас? В кармане?" - прозвучал вопрос подсудимому.

"Нет, нет, не было никого ножа, ничего", - ответил Равиль Сакиев.

Он подчеркнул, что не согласен с заявлением Нурканата Гайыпбаева, что он ударил его ножом.

"Я не знаю, почему против меня выдвигается такое обвинение. Я с самого начала следствия говорю, почему он 20 дней молчал и только на очной ставке сказал", - прокомментировал Равиль Сакиев.

Представитель потерпевших спросил, если у него не было ножа, то кто, по его мнению, мог ранить Нурканата Гайыпбаева.

"Абзал. Кроме него не знаю кто другой. Там же на видео видно. Два человека не будут же договариваться - давай ты или я сделаю. Это неразумно", - ответил он.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре произошел конфликт в магазине, который арендует семья Болат. В результате потасовки от полученных ран скончался в реанимационном отделении 16-летний сын продавца Шерзат. От конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек.

Сообщалось, что Равиль Сакиев ранее был судим и приговорен к ограничению свободы. Судимость уже погашена.

В ходе расследования дела об убийстве Шерзата Болата Равиля Сакиева обвинили по нескольким статьям - в покушении на убийство (ч.3 ст.24 - п.7, 9 ч.2 ст.99 УК) и хулиганстве (ч.3 ст.293 УК)

После оглашения обвинительного акта он не признал вину в предъявленном обвинении.