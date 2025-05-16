Один из подсудимых почти сразу после убийства Шерзата Болата получил срок по другому делу

В ходе сегодняшнего судебного заседания продолжился допрос Азамата Токтаубаева. Его обвиняют в хулиганстве и краже телефона у дяди погибшего Шерзата Болата Нурканата Гайыпбаева, передает NUR.KZ.

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В ходе судебного заседания выяснилось, что обвиняемый Азамат Токтаубаев в момент драки был обязан находиться дома. В то время он был под домашним арестом.

"Я знал, что нельзя посещать увеселительные заведения и после 10 вечера быть не дома. Я нарушил, признаю. Если бы не вышел из дома, то ничего бы не было. Но мне нужно было в аптеку", - признал подсудимый.

Также он сообщил, что домашний арест ему вменили по ч.1 ст.106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Через две недели после убийства подростка Азамата Токтаубаева осудили на 7 лет лишения свободы по ч.2 ст.106 УК РК.

Отметим, что по ч.2 ст.106 УК РК за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

"Вчера на заседании председательствующему судье вы сказали, что в своих первых показаниях сказали, что Дархан ударил одного из парней. Вы вчера сказали, что отказываетесь от этих своих показаний. Вы сказали, что были взволнованы. Но на вторых своих показаниях вы точно также отвечаете. В каком состоянии тогда вы были?" - спросила прокурор.

"Не поддерживаю эти свои слова. Я в отношении Дархана дал ложные показания", - ответил Азамат Токтаубаев.

Подсудимого попросили объяснить, почему он это сделал.

"Я был зол на него. К этому делу он не относится, никого не бил, ножа не было, но я, чтобы он понес такое же, как и мы наказание, втянул его в это. Сейчас очень сожалею, что тогда так сказал. Дархан никого не бил. Я дал ложные показания", - объяснил Азамат Токтаубаев.

"Получается, вы оклеветали Аскентая?" - уточнила прокурор.

"Не оклеветал. Но дал ложные показания", - ответил обвиняемый.

Напомним, групповая драка, в результате которой погиб 16-летний подросток Шерзат Болат, произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года. Также в инциденте пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек: Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвиняют в недонесении о преступлении.

Ранее Азамат Токтаубаев частично признал вину.

"Частично. Не признаю ч.3 ст.293 УК (Хулиганство), то есть что у меня в руках был нож. Я там был, где была драка, это я признаю, но ножа у меня не было. Еще мне вменяют ч.1 ст.188 УК (Кража), но я не признаю вину. Я телефон не брал с целью кражи", - отметил он.

Вчера в суде начался допрос Азамата Токтаубаева. А его брат Нурбол Токтаубаев сделал заявление, что в ходе следствия на него оказывалось давление, применялись избиения и пытки.

"Надели на голову пакет и били. Били и моего братишку", - рассказал обвиняемый.