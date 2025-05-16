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"Два раза ударил прикладом ружья": подсудимый рассказал, как бил дядю Шерзата Болата

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Қазақ тілінде оқу
Суд в Талдыкоргане
Судебное заседание. Кадр из видео: youtube.com/@SupcourtRK

На сегодняшнем судебном заседании по делу Шерзата Болата провели допрос подсудимого Нуркияса Ильясова. Его обвиняют в хулиганстве. Мужчина уже был судим в 2023 году по уголовной статье, передает NUR.KZ.

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В суде обвиняемый Нуркияс Ильясов запретил снимать его.

Подсудимый сообщил, что со своим другом Равилем Сакиевым пошел в кафе "Эйфория". Туда приехали две девушки - Дана Жаксыкелди и Эльмира Нурбекова, позже ставшие свидетелями по делу. За ними прибыли подсудимые Абзал Шынасыл, Азамат Токтаубаев и Шынгыс Белгожаев, позже пришли Нурбол Токтаубаев и несовершеннолетний обвиняемый.

"Сидели, общались. В какой-то момент Нурбол и Д. (несовершеннолетний подсудимый - прим. ред.) уехали. Не знал тогда, куда. Кафе закрылось, мы вышли. Разговаривали когда, Шынгыс или Азамат, кто-то из них сказал, что Нурбола избили, давайте съездим, поможем", - рассказал обвиняемый.

По его словам, они поехали на улицу Менделеева на Mercedes. Когда приехали туда, то уже 8-9 человек стояли у магазина "Камажай".

"Я вышел, много людей стояло, хотел поздороваться, но все там такие злые были. Я спросил: "Парни, что произошло? За что избили?" Даже не ответив на мои вопросы, покойный Шерзат ударил меня. В этот момент Каржаубай (отец Шерзата - прим. ред.) вышел из магазина, у него в руках был нож. Ажиотаж начался, и в этот момент выстрелили из ружья. Один раз.

Я думал, что успею отобрать ружье, пока (Нурканат - прим. ред.) заряжает, но прозвучал второй выстрел, и в этот момент Шерзат меня еще раз ударил. Я отступаю назад. Стреляет в третий раз, и закричал: "Застрелю всех!" Я сказал: "Братишка, перестань". Он начинает отступать. В момент, когда Шерзат упал, а Нурканат (дядя Шерзата - прим. ред.) к нему подбежал и поднимал, я вытащил из-под него ружье и два раза ударил прикладом", - сообщил Нуркияс Ильясов.

Подсудимый утверждал, что не знал о том, что произошло с Шерзатом. По его словам, они собрались и пошли в сторону машины. В этот момент, по словам Ильясова, Азамат Токтаубаев забрал у него ружье, все сели в машину и уехали с места происшествия в другой магазин.

"Поехали в "777", купили что-то, не знаю что, сели в машину и поехали в сторону "биатлона". Стояли разговаривали, потом поехали вниз. За нами поехала машина. Оказывается, полицейские. Они сказали, что пришла ориентировка на Mercedes, что нужно задержать. Они сообщили, что умер человек, и привезли нас в РОВД", - сказал подсудимый.

У него уточнили, мог ли он опознать того, кто именно стрелял из ружья.

"Да, могу, и на очной ставке говорил - стрелял Нурканат Гайыпбаев", - ответил обвиняемый.

Также Нуркияс Ильясов подтвердил свои данные ранее показания, что его якобы вывозили для съемок и инициировали его задержание с участием СОБРа.

Кроме того, он ответил на вопрос, правда ли, что у него в одной руке было ружье, а в другой - нож.

"Я же не Рембо", - заявил подсудимый.

Напомним, групповая драка, в результате которой погиб 16-летний подросток Шерзат Болат, произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года. Также в инциденте пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек: Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвинили в недонесении о преступлении.

После оглашения обвинительного акта суд выслушал позицию подсудимых о предъявленном обвинении. Нуркияс Ильясов, обвиняемый по части 3 статьи 293 (Хулиганство) УК, тогда не признал свою вину.

Ранее прокурор Дана Сарсембай зачитала показания, которые давал Нурканат Гайыпбаев, дядя Шерзата Болата.

"Нуркияс два раза пошел на меня ножом, но я увернулся", - сообщил дядя погибшего подростка.

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Убийство Шерзата Болата
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2245668-dva-raza-udaril-prikladom-ruzhya-podsudimyy-rasskazal-kak-bil-dyadyu-sherzata-bolata/