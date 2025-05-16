"Перепутал его": подсудимый заявил, что избивал Шерзата Болата по ошибке

Подсудимый Шынгыс Белгожаев, обвиняемый в хулиганстве, дал показания в ходе сегодняшнего судебного заседания и заявил, что избил Шерзата Болата по ошибке, перепутав его с Нурканатом Гайыпбаевым, передает NUR.KZ.

Подсудимый Шынгыс Белгожаев рассказал, что вечером приехал в поселок имени Турара Рыскулова после работы, где находился вместе с другом. Азамату Токтаубаеву позвонил Нуркияс Ильясов и пригласил их в кафе "Эйфория", чтобы отвезти их куда-то.

После этого, по словам подсудимого, они приехали в Талгар. В кафе они встретились с Нуркиясом, Равилем, Абзалом и двумя девушками, разговаривали и общались все вместе. Далее Шынгыс Белгожаев рассказал, что ему позвонил Нурбол Токтаубаев. Он также решил присоединиться к их компании, приехал в кафе с несовершеннолетним подсудимым, но через некоторое время они уехали.

После этого, как сообщил Белгожаев, Нурбол Токтаубаев позвонил ему снова, рассказал, что на улице Менделеева возле магазина "произошло кое-что", и попросил приехать. Они все вышли из кафе и поехали к "Камажаю".

Возле магазина, по словам обвиняемого, они увидели Дархана Аскентая, у которого текла кровь. На вопрос Белгожаева он ответил, что его ударили.

"В этот момент Каржаубай (отец Шерзата Болата - прим. ред.) выбежал из магазина с ножом. Я увидел это, вытащил тоже "байку" (нож - прим. ред.). Каржаубай не остановился и побежал на нас. Я пнул дверь в магазин и его обратно затащил. Потом я сказал: "Хватит, хватит, положите нож". Но он не положил нож. Это не тот нож, который зарегистрирован в деле. Большой нож, кухонный", - дал показания Шынгыс Белгожаев.

Далее, сообщил подсудимый, началась драка, но он не видел, кто кого первым ударил, а также он услышал первый выстрел.

"С бородкой мужчина в нас стрелял. Там рядом с "Камажаем" дерево стоит, мы выбегали, он второй раз стрелял и начал пятиться назад. Ребята спереди на него пошли, настигли его, я тоже подбежал за ними. Начал его бить, пинать. Я хотел вообще избить только Нурканата. Но потом вижу, что и в видео я Шерзата, оказывается, избил. Я подошел, его бил, пинал. Я слышал крики, голоса. Мы все сели по машинам и уехали оттуда", - рассказал подсудимый.

Он заявил, что избил Шерзата по ошибке, но во время драки ножа у него при себе не было. При этом он подтвердил, что в его машине было оружие.

"Я взял его и подальше куда-то выкинул", - ответил Шынгыс Белгожаев на вопрос о ружье.

Прокурор спросила, зачем обвиняемый носил с собой нож, о котором упомянул сегодня.

"Я вытащил нож, думал, это его (Каржаубая Нурымова - прим. ред.) остановит", - пояснил Шынгыс Белгожаев.

Он отметил, что положил нож в карман, выходя из машины, для самозащиты. В этот момент судья Ержан Жанузаков сделал замечание другим подсудимым, так как в зале появились замечания, что, возможно, Белгожаеву подсказали ответ.

Также подсудимому задали вопрос, почему он избивал подростка.

"Я перепутал его с Нурканатом", - сказал Белгожаев.

Он подчеркнул, что нож не применял, вытащил его из кармана и положил обратно.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре произошел конфликт в магазине, который арендует семья Болат. В результате потасовки от полученных ран скончался в реанимационном отделении 16-летний сын продавца Шерзат. От конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек.

Сообщалось, что Шынгыс Белгожаев уже был судим в 2015 году по статье 106 УК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и приговорен к ограничению свободы.

После оглашения обвинительного акта Белгожаев частично признал вину.

"Есть моменты, с которыми я не согласен, а по остальным своим действиям полностью признаю. Но там был момент, я не бил рукоятью ножа", - уточнил он.

Сегодня в суде продолжился допрос свидетелей. Так, в суде выступили несовершеннолетний подсудимый и уже получивший срок по другому делу Азамат Токтаубаев.