В Актау школьнику выстрелили в лицо из пневмата

30 декабря в Актау случилась стычка между молодыми людьми, в которой одному из парней выстрелили в лицо из пневматического пистолета. Суда по делу не было до сих пор, передает Almaty.tv.

Пострадавший, ученик 11 класса, мечтал стать летчиком, но из-за травмы теперь вряд ли сможет сесть за штурвал самолета. Родители ученика требуют справедливого наказания. Вот только судебного решения по делу нет до сих пор.

По просьбе родителей имя пострадавшего не разглашается. Парень вспоминает: в тот злополучный день 30 декабря 2024-го, он возвращался домой с друзьями из кинотеатра. Внезапно на улице на них напала группа пьяных людей. В результате потасовки один из хулиганов выстрелил из пневматического пистолета прямо в лицо 11-классника.

"Друг взял меня и увел. Я уже не помню тот момент. Все как в тумане было. По словам друзей, за нами погнались 5-10 человек. Хотели нас, собственно, добить, скорее всего. Глаз у меня не видит почти вообще. То есть, я вижу только одним глазом. Это сильно ухудшает обычную жизнь", - рассказал потерпевший.

По словам родителей, после происшествия их сын перенес несколько сложных операций. Он готовился к ЕНТ и мечтал стать летчиком, однако из-за травмы не смог пройти медицинскую комиссию.

"Мы узнали только после МРТ, что внутри пуля. Сразу отвезли на операцию. После этого мы поехали в полицию. Сына было не узнать - он был в тяжелом состоянии, все время спрашивал: "Мама, как мои глаза?" Я отвечала, что все будет хорошо", - рассказывает мать потерпевшего Мадина Рысмаганбетова.

В полиции по факту завели уголовное дело. Там же подтвердили: стрелявшим оказался тоже несовершеннолетний.

"По факту происшествия уголовное дело было зарегистрировано по статье "Покушение на убийство". В ходе следствия дело переквалифицировали на статью 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемый несовершеннолетний установлен. Он находится под подпиской о невыезде. Ведется расследование", - сообщила пресс-секретарь Департамента полиции Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева.

Семья пострадавшего подростка требует строгого наказания для виновных. По словам матери, она не собирается щадить тех, кто разрушил будущее ее сына, и надеется на справедливое судебное решение.

Напомним, ранее в апреле сообщалось, что в Актобе 17-летнего школьника избили и ранили ножом. Родные мальчика требуют привлечь виновных к ответственности. Полиция возбудила дело.

Ранее в конце февраля подростка жестоко избили в Актау. По словам его матери, инцидент произошел в районе одной из школ. Сына выманили во двор трое несовершеннолетних и напали, на момент написания статьи он находился в больнице.

Также добавим, что в марте в Актобе начался громкий процесс по делу о смерти школьника в селе Копа Темирского района – на скамье подсудимых оказались шестеро несовершеннолетних.

Преступление было совершено в сентябре прошлого года. В ходе конфликта между школьниками погиб ученик 9-го класса.

Тогда в ДП региона рассказали, что по данному факту начаты досудебные расследования по хулиганству и умышленному причинению тяжкого вреда здоровью. Все участники инцидента были установлены и доставлены в полицию. Подозреваемыми по делу проходили 6 человек.

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов взял расследование дела на личный контроль. Также стало известно, что директора школы освободили от должности.

Позже родные погибшего 14-летнего школьника заявили, что недовольны ходом расследования. Сперва семье удалось добиться переквалификации на статью "Убийство", но когда следствие подошло к концу, статью вновь изменили на первоначальную.