Гибель школьника в Актюбинской области: директора освободили от должности

По факту смерти школьника в Темирском районе Актюбинской области высказались в прокуратуре региона, стали известны подробности, передает NUR.KZ.

В ведомстве сообщили, что ход досудебного расследования по факту смерти 9-классника в результате конфликта между учениками 9-10-11 классов средней школы взят на личный контроль прокурором области Дауешовым.

"По делу в порядке ст.128 УПК задержаны двое несовершеннолетних подозреваемых лиц и судом Темирского района санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Расследование произошедших событий ведет следственно-оперативная группа ДП Актюбинской области", - говорится в сообщении надзорного органа.

Осуществление надзора поручено группе опытных процессуальных прокуроров, добавили в ведомстве.

Для изучения причин и условий, способствовавших совершению данного преступления в район направлена специальная комиссия.

Прокуратурой области внесено представление в адрес местного исполнительного органа с постановкой вопроса об ответственности акима Темирского района, должностных лиц Управления образования и района.

На сегодняшний день по акту надзора от занимаемой должности освобожден директор школы.

Напомним, ранее сообщалось, что школьника убили в самом начале учебного года в Актюбинской области. Преступление произошло 2 сентября.

В ДП региона рассказали, что Темирским районным отделом полиции возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего. Все участники конфликта установлены и доставлены в полицию. Двое подозреваемых задержаны, проводятся следственные действия.

По данным руководителя управления образования Актюбинской области Жайыка Султана, все произошло вне уроков в ночное время. Семьи детей благополучные, на учете не состояли.

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов высказался о смерти школьника в Актюбинской области и заявил, что взял расследование дела на личный контроль.