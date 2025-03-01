Еще в одном городе Казахстана жестоко избили подростка

Подростка жестоко избили в Актау. По словам его матери, инцидент произошел 24 февраля в районе одной из школ. Сына выманили во двор трое несовершеннолетних и напали, сейчас он в больнице, передает Lada.kz.

По словам мамы подростка, своих обидчиков сын не знал, а в новую школу перевелся пять дней назад.

"Закончились уроки, он вышел со школы, один. По камерам видно, что эти трое уже ждали его перед выходом. Подозвали к себе, сказали, что надо поговорить, мол, все объясним на месте. Дошли с ним до дома и начали бить. У одного из подростков был кастет. Когда мой сын начал кричать и просить о помощи, к ним подбежали другие ребята, сын успел мне позвонить", - рассказывает женщина.

Жительница Актау сразу же поспешила на помощь к ребенку, так как семья проживает недалеко от места происшествия.

"Я лично за руку схватила мальчика с кастетом, но он одернул ее и сбежал. Мой сын их не знает. Опознали этих подростков учителя. Они оказались из параллельного класса. Мой ребенок добрый и отзывчивый, он никому ничего плохого не сделал. Сейчас находится в больнице и я очень боюсь, что это дело останется безнаказанным", - говорит мама подростка.

У пострадавшего диагностировали многочисленные ушибы и сотрясение мозга. В школе сразу вызвали психологов, провели беседу с нападавшими, а также индивидуальные профилактические воспитательные работы.

"Об их переводе в другое учебное заведение речи не идет. Но я хочу справедливого наказания, считаю, что это не должно так оставаться. В полиции поначалу просто вменяли административное правонарушение. Я стала настаивать на ужесточении, поскольку было использовано холодное оружие и им уже есть 14 лет. Все пороги обошла. Только тогда они завели уголовное дело", - отмечает горожанка.

По информации пресс-службы ДП Мангистауской области, все участники конфликта установлены. Несовершеннолетние доставлены в полицию вместе с родителями.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые следственные действия. Наряду с этим будет рассмотрен вопрос об ответственности родителей или законных представителей всех причастных правонарушителей. Готовится материал для направления в комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате", - сообщили в полиции.

Все виновные будут поставлены на профилактический учет, уточнили в ведомстве.

Напомним, недавно резонансный случай произошел в Семее. В Сети распространились кадры, на которых группа подростков жестоко избивает сверстника. В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, все участники конфликта были оперативно установлены и доставлены в отдел полиции вместе с родителями.

В Управлении образования области Абай сообщили о принятых мерах в отношении руководства школ в связи с избиением ребенка - был уволен директор школы.

Неравнодушные казахстанцы помогли деньгами мальчику из Семея, над которым издевались сверстники. Люди собрали для семьи ребенка 24 млн тенге.