Родные убитого в Актюбинской области школьника сделали заявление (видео)

Родные погибшего в Актюбинской области 14-летнего школьника заявили, что недовольны ходом расследования. Они неожиданно узнали, что статью обвинения переквалифицировали, передает телеканал "Астана".

По словам близких погибшего, изначально уголовное дело было возбуждено по статье "Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть по неосторожности".

Совместно с адвокатами семье все же удалось добиться переквалификации на статью "Убийство".

Теперь, когда следствие подходит к концу, статью вновь изменили на первоначальную. Семья погибшего уверена, что это было убийство, и требует справедливого расследования дела.

"9 января в свой последний рабочий день прокурор Актюбинской области меняет статью с 99 обратно на 106-ю. Мы не согласны с этим решением и требуем вернуть 99-ю статью. Мой брат погиб, мы требуем справедливого расследования. Это дело должно рассматриваться по статье "Убийство", - заявила сестра погибшего Аяжан Сыдыкова.

В полиции прокомментировали переквалификацию уголовного дела.

"Принято процессуальное решение о переквалификации уголовного дела со статьи 99 части 2 (Убийство) на статью 106 часть 3 (Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека) УК РК. В настоящее время уголовное дело окончено и проводится ознакомление участниками процесса. После ознакомления уголовное дело будет направлено в суд для принятия законного решения", - рассказал руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Напомним, преступление произошло 2 сентября 2024 года в селе Копа Актюбинской области. В ходе конфликта между школьниками был убит ученик 9-го класса. Тогда в ДП региона рассказали, что по данному факту начаты досудебные расследования по хулиганству и умышленному причинению тяжкого вреда здоровью.

Все участники инцидента были установлены и доставлены в полицию. Подозреваемыми по делу проходят 6 человек.

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов взял расследование дела на личный контроль. Также стало известно, что директора школы освободили от должности.