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Генпрокурор высказался о смерти школьника в Актюбинской области

Опубликовано:

Берик Асылов
Берик Асылов. Фото: gov.kz

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов высказался о смерти школьника в Актюбинской области и заявил, что взял расследование дела на личный контроль, передает NUR.KZ.

"Расследование уголовного дела по факту смерти школьника в поселке Копа Актюбинской области взято мною на личный контроль. Удручает то, что это стало возможным из-за упущений в воспитании, вследствие чего дети постарше решили проучить младших, заставив одних бить других", - написал Берик Асылов в соцсети Х.

По словам генерального прокурора, циничная шалость зачинщиков привела к трагедии и страданиям для всех сторон.

"В школе дети должны получать и образование, и воспитание. Поручил прокурорам проверить достаточность мер по обеспечению в школах безопасной и комфортной среды и организацию воспитательной работы", - отметил Берик Асылов.

Напомним, ранее сообщалось, что школьника убили в самом начале учебного года в Актюбинской области. Преступление произошло 2 сентября.

В ДП региона рассказали, что Темирским районным отделом полиции возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего. Все участники конфликта установлены и доставлены в полицию. Двое подозреваемых задержаны, проводятся следственные действия.

По данным руководителя управления образования Актюбинской области Жайыка Султана, все произошло вне уроков в ночное время. Семьи детей благополучные, на учете не состояли.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2157264-genprokuror-vyskazalsya-o-smerti-shkolnika-v-aktyubinskoy-oblasti/

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