Шестеро школьников предстали перед судом по делу о смерти подростка в Актюбинской области

В Актобе начался громкий процесс по делу о смерти школьника в селе Копа Темирского района – на скамье подсудимых шестеро несовершеннолетних, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, суд проходит в закрытом режиме - всех представителей СМИ удалили из зала заседания.

Тем не менее известно, что все подсудимые – учащиеся 10-го и 11-го классов. Одного из школьников обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Остальных хотят привлечь за хулиганство.

Помимо подозреваемых, в зале вместе с родителями находились еще 12 подростков. По данным следствия, в день смерти Н. их тоже избивали старшеклассники – "в воспитательных целях". Сейчас они проходят по делу в качестве потерпевших. А со стороны погибшего мальчика пришли его тети и мать. Но женщина не нашла в себе сил разговаривать с журналистами. За нее это сделала родственница.

"После избиения мальчик скончался. На месте происшествия рядом с ним тогда 18 школьников находились. Среди них были и мастера спорта. Старшеклассники запретили младшим говорить родителям, что он умирает. Запугали всех. Поэтому его не смогли вовремя спасти", - поделилась тетя мальчика.

Семья погибшего школьника была уверена, что процесс будет открытым и с участием журналистов. Однако гособвинитель не поддержал потерпевших. В итоге суд удалил представителей СМИ.

Источник: КТК

Напомним, преступление произошло 2 сентября 2024 года в селе Копа Актюбинской области. В ходе конфликта между школьниками погиб ученик 9-го класса.

Тогда в ДП региона рассказали, что по данному факту начаты досудебные расследования по хулиганству и умышленному причинению тяжкого вреда здоровью. Все участники инцидента были установлены и доставлены в полицию. Подозреваемыми по делу проходили 6 человек.

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов взял расследование дела на личный контроль. Также стало известно, что директора школы освободили от должности.

Позже родные погибшего 14-летнего школьника заявили, что недовольны ходом расследования. Сперва семье удалось добиться переквалификации на статью "Убийство", но когда следствие подошло к концу, статью вновь изменили на первоначальную.