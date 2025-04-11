"Все было в крови": школьника избили до полусмерти и ранили ножом в Актобе (видео)

В Актобе 17-летнего школьника избили и ранили ножом. Родные мальчика требуют привлечь виновных к ответственности. Полиция возбудила дело, передает сайт телеканала КТК.

Все произошло 21 марта. В тот день 17-летний Диас по просьбе соседа пошел на встречу с незнакомцами. Приятель объяснил ему, будет некая серьезная беседа с группой молодых людей. Но парень даже не подозревал, что в итоге окажется один на один с разъяренной толпой. Все, кто был с ним рядом, сбежали. А Диас едва не погиб.

"Вот эти 15 парней… Один его дубинкой по голове бьет, мой сын теряет сознание. И вот эти все парни набрасываются на него, пинают. И, когда они убегают, последний пацан 2009 года – Ерасыл – его кухонным ножом в ногу ранил", - рассказала мама Диаса Казына.

Все, что происходило с Диасом, запечатлела камера наблюдения продуктового магазина, рядом с которым и происходил конфликт. Очевидцы утверждают, избиение продолжалось около 10 минут. Но этого хватило, чтобы школьник получил серьезные увечья.

Первую помощь окровавленному и лежавшему на земле Диасу оказала владелица магазина. Она попыталась остановить кровь и перевязала ему ногу. Затем вызвала скорую. Спустя 10 минут медики уже прибыли на место.

Хозяйка магазина до сих пор в шоке. Она не успела разглядеть лиц. Но уверяет: все нападавшие – молодые парни.

"Мы с клиентом выбежали на улицу. Парень уже терял сознание и не мог дышать, его трясло. Я стала кричать и звать на помощь. Пыталась остановить проезжавшие мимо машины. Потом вынесла из магазина все, что было: покрывало, полотенце, свою повязку головную, чтобы ногу перевязать. У него все было в крови, голова тоже. Видимо, в основном его били по голове", - рассказала Айсина Абилова.

После случившегося Диас перенес четыре операции. Он все еще слаб, самостоятельно не передвигается. Парню прописан строгий постельный режим. А все уроки 11-классника проходят на дому.

"Пострадавший – ученик 10-й школы. С 7 апреля по заключения ВКК переведен на домашнее обучение. До 25 мая занятия у него будут проходить в таком же формате. Если в дальнейшем самочувствие улучшится, будет сдавать государственные экзамены в школе. В ином случае окажем содействие в этом вопросе", - сообщили в областном управлении образования.

В полиции сообщили, задержаны четыре человека. Дело расследуют по статье "Хулиганство". Однако семья настаивает, что к ответственности надо привлечь всех участников конфликта.

Источник: КТК

Напомним, ранее в Актобе начался громкий процесс по делу о смерти школьника в селе Копа Темирского района – на скамье подсудимых оказались шестеро несовершеннолетних.

Преступление было совершено в сентябре прошлого года. В ходе конфликта между школьниками погиб ученик 9-го класса.

Тогда в ДП региона рассказали, что по данному факту начаты досудебные расследования по хулиганству и умышленному причинению тяжкого вреда здоровью. Все участники инцидента были установлены и доставлены в полицию. Подозреваемыми по делу проходили 6 человек.

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов взял расследование дела на личный контроль. Также стало известно, что директора школы освободили от должности.

Позже родные погибшего 14-летнего школьника заявили, что недовольны ходом расследования. Сперва семье удалось добиться переквалификации на статью "Убийство", но когда следствие подошло к концу, статью вновь изменили на первоначальную.