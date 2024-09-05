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Смерть школьника в Актюбинской области: задержан еще один подросток

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Полицейский надевает наручники
Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

После смерти школьника в Актюбинской области задержали еще одного несовершеннолетнего подозреваемого, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

Как указывается на официальной странице ведомства в Instagram, 2 сентября в селе Копа Темирского района произошел конфликт среди несовершеннолетних, в ходе которого погиб ученик 9 класса.

По данному факту начаты досудебные расследования по хулиганству и умышленному причинению тяжкого вреда здоровью.

"В дежурные сутки установлены все участники данного происшествия, действиям которых будет дана правовая оценка", - рассказали в ДП Актюбинской области.

Здесь добавили, что создана следственно-оперативная группа, уголовное дело принято в производство департамента полиции, назначен процессуальный прокурор.​

"В настоящее время проводится комплекс всех необходимых мероприятий, направленный на объективное и всестороннее расследование. Водворены в ИВС трое несовершеннолетних подозреваемых.

Несмотря на социальный статус, родственные связи и положение, виновные лица будут привлечены к ответственности", - отметили в ведомстве.

Иные сведения по уголовному делу в полиции не разглашают. Ход расследования находится на контроле у начальника ДП Актюбинской области.

Напомним, ранее сообщалось, что школьника убили в самом начале учебного года в Актюбинской области. Преступление произошло 2 сентября.

В ДП региона рассказали, что Темирским районным отделом полиции возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего. Все участники конфликта установлены и доставлены в полицию. Двое подозреваемых задержаны, проводятся следственные действия.

По данным руководителя управления образования Актюбинской области Жайыка Султана, все произошло вне уроков в ночное время. Семьи детей благополучные, на учете не состояли.

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов тоже высказался о смерти школьника и заявил, что взял расследование дела на личный контроль.

Также стало известно, что директора школы освободили от должности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2157801-smert-shkolnika-v-aktyubinskoy-oblasti-zaderzhan-eshche-odin-podrostok/

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