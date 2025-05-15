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Дело об убийстве Шерзата Болата: онлайн-трансляция из зала суда 15 мая

Опубликовано:

Суд в Талдыкоргане
Судебное заседание. Фото: t.me/Jogargy_sot

В Талдыкоргане продолжается рассмотрение дела об убийстве 16-летнего подростка Шерзата Болата. Верховный суд ведет прямую трансляцию из зала суда, передает NUR.KZ.

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На скамье подсудимых находятся 9 человек, один из них - несовершеннолетний.

Шынасыла обвиняют в убийстве Шерзата Болата, покушении на убийство дяди подростка и хулиганстве, Сакиева - в покушении на убийство и хулиганстве, Токтаубаева А. - в хулиганстве и краже телефона у дяди погибшего, Аскентая, Белгожаева, Ильясова, Токтаубаева Н., Калиахмета - в хулиганстве, несовершеннолетнего Ы. - в недонесении о преступлении.

Очередное судебное заседание назначено на 10:00 сегодня, 15 мая 2025 года.

Напомним, групповая драка, в результате которой погиб 16-летний подросток Шерзат Болат, произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года. Также в инциденте пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

На последнем судебном заседании 6 мая адвокаты подсудимых заявили отвод прокурору Дане Сарсембай. Постановлением суда данное ходатайство было оставлено без удовлетворения.

Также в суде начался допрос подсудимых. Дархан Аскентай, обвиняемый в хулиганстве, заявил, что отказывается от показаний, которые давал на этапе следствия.

6 мая в суде показали видео, снятое камерой видеонаблюдения в ночь на 4 октября возле магазина "Камажай", который арендовал отец погибшего Шерзата Болата Каржаубай Нурымов.

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Убийство Шерзата Болата
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2245173-delo-ob-ubiystve-sherzata-bolata-onlayn-translyaciya-iz-zala-suda-15-maya/