Подсудимого по делу Шерзата Болата спросили о команде "Делайте" и "Хуторских"

Сегодня Дархан Аскентай, обвиняемый в хулиганстве, дал показания по делу об убийстве 16-летнего подростка Шерзата Болата и ответил на вопросы, в частности о "Чике" и "Хуторских", передает NUR.KZ.

Один из представителей стороны защиты спросил у подсудимого Дархана Аскентая, что делали три человека, которые вышли из красного автомобиля, подъехавшего к магазину "Камажай".

"Я не был в состоянии смотреть, кто и что делал. Они были в хорошем настроении, зашли в магазин. Не заметил с их стороны чего-то плохого", - ответил подсудимый.

На уточняющий вопрос судьи, какая машина приехала, Аскентай сообщил, что это был автомобиль Hyundai Elantra. По словам подсудимого, Mercedes подъехал через 5-10 минут после Hyundai Elantra.

"Вы были там, вы слышали, как сказали "Делайте" у магазина? Слышали ли и, если да, то кто это сказал?" - спросил защитник.

"Я не знаю, почему Каржаубай так говорит, но я стоял у магазина и ничего такого не слышал. Я не слышал ничего такого: "Делайте! Чина! Чика!"

Я вернулся в магазин, чтобы доказать, что я все оплатил, что меня просто так избили. Я ничего никому не говорил, я просто хотел сказать это.

Они оклеветали меня, Каржаубай знал, что его сын просто так ударил меня. Чтобы его оправдать, он заявил, что я не оплатил, что все из-за этого было", - ответил Дархан Аскентай.

"Был ли разговор, что мы - "Хуторские"? - задал вопрос один из адвокатов.

"Таких разговоров не было. Нурбола я знаю с 2016 года, и он не тот человек, который будет чем-то хвастаться. И парни, которые приехали туда, никого не материли, не говорили, что они "Хуторские". Никто этим не кичился, не пугал. Откуда они это взяли, я не представляю", - сказал подсудимый.

"Что вот сын ответит здоровьем? Такие разговоры были?" - спросил защитник.

"Нет, таких разговоров не было, мы не угрожали. Там есть видеокамеры, записи есть, видно, что мы не проявляли агрессию, не кидались на кого-то, за грудки не хватали Каржаубая или Шерзата. Видеоматериалы можно посмотреть", - ответил обвиняемый.

"А что такое "Хуторские", это село или что?" - поинтересовался защитник.

"Это аул Турара Рыскулова, в 2-3 км от Талгара, ранее назывался Береке", - пояснил Дархан Аскентай.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек: Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвиняют в недонесении о преступлении.

На сегодняшнем судебном заседании Дархан Аскентай заявил, что отказывается от показаний, которые давал на этапе следствия.

Ранее в суде зачитали показания, которые во время следствия давал Нурканат Гайыпбаев, дядя Шерзата Болата. Мужчина пояснял следователю, что к магазину приехал некий Чика и вышел из Accent.

"Я ему сказал, что видел его раньше. Он мне сказал: "Я же старый". Я ему сказал: "Самое большее, наверное, чуть за 30. Он улыбнулся и ушел в сторону магазина, открыл дверь магазина и парням, которые стояли за ним, сказал: "Делайте", а сам зашел в магазин. И тогда все двинулись в мою сторону", - говорил Нурканат Гайыпбаев.

Также отец Шерзата Болата упоминал "Хуторских".