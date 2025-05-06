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Видео с камеры наблюдения показали в суде по делу об убийстве Шерзата Болата

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Каржаубай Нурымов и Дархан Аскентай у магазина
Отец Шерзата Болата помогает умыться подсудимому. Кадр из видео: youtube.com/@SupcourtRK

Сегодня в суде показали видео, снятое в ночь на 4 октября возле магазина "Камажай", который арендовал отец погибшего Шерзата Болата Каржаубай Нурымов, передает NUR.KZ.

Судя по кадрам и таймкоду, подсудимый Дархан Аскентай поздним вечером 3 октября 2024 года зашел в магазин "Камажай".

Затем в объектив попал момент, как он получил удар от подростка, у него, судя по всему, пошла кровь. После чего из магазина вышел отец Шерзата Болата Каржаубай Нурымов и помог ему умыться.

В 00:14 подсудимый уходит, а в 00:23 возле магазина можно заметить отца Шерзата Болата (в кепке), он разговаривает по телефону. В это же время недалеко от него разговаривает по телефону подсудимый Дархан Аскентай.

Через какое-то время к магазину подъезжают машины, некоторые люди здороваются за руку. На тот момент возле магазина можно насчитать не менее 7 человек. Позже среди них оказываются и две девушки.

В 00:58 начинается конфликт, а в 01:07 драка заканчивается.

Напомним, ранее полицейские на брифинге в РСК Алматинской области уже показывали кадры с камер видеонаблюдения в магазине и возле него, а также озвучивали хронологию событий.

Сама групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек: Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвиняют в недонесении о преступлении.

Посмотреть видео с камеры наблюдения можно с 2:15:14.

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Убийство Шерзата Болата
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2242539-video-s-kamery-nablyudeniya-pokazali-v-sude-po-delu-ob-ubiystve-sherzata-bolata/