"Это был Дархан Аскентай": полицейский учился в одном классе с подозреваемым по делу Шерзата

В качестве свидетеля сегодня на судебном заседании по делу об убийстве Шерзата Болата допросили Жанибека Амиракина, работающего патрульным полицейским в управлении полиции Талгарского района, передает NUR.KZ.

Свидетель Жанибек Амиракин рассказал, что знаком с подсудимым Дарханом Аскентаем.

"Мы учились в одной школе, в одном классе. Других подсудимых не знаю, отношений не было", - сказал полицейский.

Прокурор попросил его сообщить, зачем и во сколько он приехал на место преступления.

"Я приехал 4 числа (октября - прим. ред.), в районе 00:42. Дежурный сообщил, что там идет драка, мы прибыли в течение 7-8 минут. Когда приехали, увидели группу людей", - сказал Жанибек Амиракин.

Свидетель отметил, что от дежурного сообщение о драке им поступило один раз.

"Когда приехал, посреди дороги увидел машину, пошел в сторону улицы Руставели, увидел сперва кровь на земле, поговорил с людьми, узнал обстановку, что зарезали парня и что отец повез его в больницу. После опроса узнал, что люди уехали на Golf и Mercedes. Доложился об этом дежурному", - сообщил полицейский.

"Приехала следственная группа, далее по заданию дежурного выехали на "прочесывание" в Рыскулово, черный Golf увидели. Там никого не было. Позвонили дежурному, сообщили, что обнаружили авто и тогда заметили мужчину. С коллегой его задержали. Он сказал, что был на Менделеева, участвовал в драке, Дархан Аскентай был это. Вызвали второй экипаж, который его доставил в отделение полиции. Я его не сразу узнал, так как глаза опухли, было темно в горах. Поэтому не сразу его узнал", - продолжил свидетель.

На вопрос прокурора, в каком состоянии был задержанный Дархан Аскентай, сотрудник полиции ответил, что от него чувствовался запах алкоголя.

"После нас прибыла скорая. Юноша, на лице были следы. Я его не опрашивал, так как ему нужна была медпомощь. Ему примерно лет 20, может, младше. В магазин не заходил. Не видел следов погромов, кроме следов крови на земле", - рассказал Жанибек Амиракин.

Напомним, само преступление произошло в ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре, где в результате групповой драки скончался 16-летний подросток Шерзат Болат. Также в инциденте пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек. 18 апреля в суде заслушали потерпевшую сторону и свидетелей.

Выступили бабушка убитого Жумабике Кадирова, мама погибшего Гульбара Бишембиева, отец Каржаубай Нурымов, а также его друг Мирас Сейсенбай.

Допрос Эльмиры Нурбековой, приехавшей на место преступления вместе с подсудимыми, начался еще 18 апреля. Вчера он продолжился.

Также в ходе судебного заседания вчера заслушали показания второй девушки-свидетеля Даны Жаксыкелди.

Один из свидетелей Юлдаш Рузбакиев заявил, что видел, как забрали патрон с места происшествия.