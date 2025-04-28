Судья сделал замечание обвиняемому в убийстве Шерзата Болата из-за подачи знаков

В ходе судебного разбирательства по делу Шерзата Болата судья Ержан Жанузаков был вынужден отреагировать на действия подсудимого Абзала Шынасыла, на которые указала прокурор, передает NUR.KZ.

Сегодня после обеда продолжился допрос свидетеля по делу об убийстве Шерзата Болата Эльмиры Нурбековой. Она рассказала, что не помнит точно, сколько было допросов сразу после преступления.

Прокурор Дана Сарсембай обратила внимание суда на поведение обвиняемого в убийстве подростка Абзала Шынасыла, подозревая его в общении со свидетелем посредством жестов.

"Скажите, оказывалось давление со стороны сотрудников полиции?" - поинтересовались у Эльмиры Нурбековой.

"Да, на тот момент оказывалось", - ответила свидетель.

"Уважаемый суд, просим сделать замечание подсудимым. Шынасыл Абзал показывает, что было давление", - обратилась к суду прокурор.

В ответ на это судья потребовал от подсудимого подняться и сделал ему предупреждение.

"Я вам делаю замечание на первый раз. Если это повторится, то суд будет проходить без вас", - предостерег судья Ержан Жанузаков.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года.

На скамье подсудимых оказались 9 человек. 18 апреля в суде заслушали потерпевшую сторону и свидетелей.

Выступили бабушка убитого Жумабике Кадирова, мама погибшего Гульбара Бишембиева, отец Каржаубай Нурымов, а также его друг Мирас Сейсенбай.

Также свидетель Эльмира Нурбекова, прибывшая к магазину "Камажай" в Талгаре вместе с обвиняемыми, рассказала в суде о событиях ночи с 3 на 4 октября прошлого года.

Сегодня продолжился допрос Эльмиры Нурбековой. Прокуроры и адвокаты отметили противоречия в данных ею показаниях.