"100 человек нас допрашивали": противоречия нашли в показаниях свидетеля по делу Шерзата Болата

Сегодня на судебном заседании по делу об убийстве Шерзата Болата продолжили допрашивать свидетеля Эльмиру Нурбекову, которая приехала на место происшествия вместе с подсудимыми, передает NUR.KZ.

Потерпевших сегодня, 28 апреля, на процессе нет, их интересы представляют адвокаты.

Продолжился допрос свидетеля Эльмиры Нурбековой. Женщину попросили показать на карте, где именно произошли события ночи 4 октября.

Гособвинители и адвокаты указали на противоречия в показаниях свидетеля, данных в ходе расследования, а затем в суде.

"На тот момент, получается, когда нас задержали, мы два дня без сна, даже покушать у нас времени не было. Получается, мы находились в РОВД, около 100 человек нас допрашивали на тот момент. Честно говоря, я толком даже не помню, о чем они допрашивали, потому что я говорила им на русском языке, и как они переводили, на тот момент мне как-то было не до этого. Главное, чтобы домой уехать", - рассказала на заседании Эльмира Нурбекова.

В суде показали кадры допроса женщины следователем, снятые после убийства Шерзата Болата. Она - многодетная мать, у нее четверо детей, находится в разводе.

"Третьего ночью нас задержали, четвертого и пятого, эти два дня, мы в РОВД находились. Когда нас задержали, я не знала, что на тот момент было убийство. Я только узнала в РОВД самом, когда нам сказали, что там умер мальчик", - отметила свидетель.

Вопрос также возник по поводу вызова скорой помощи. Свидетель заявила, что у нее не было в руках телефона. В магазин же она зашла, чтобы купить сигареты, при этом у нее в кармане были 2000 тенге наличными, которыми она планировала рассчитаться.

На вопрос о том, видела ли она женщину, которая просила помощи, свидетель ответила, что только слышала ее.

"Нас два дня там в РОВД держали, мы уставшие, не ели, не пили. По каждым кабинетам нас таскали. То один забирал, допрос делал, то второй забирал, допрос делал. На тот момент я, честно говорю, не помню, что и как они писали. Мне главное было до дома добраться", - заявила Эльмира Нурбекова.

Также на судебном заседании показали видео со следственного эксперимента. Эльмира Нурбекова непосредственно на месте происшествия возле магазина "Камажай" показала, что происходило.

Свидетель рассказала, что видела подсудимого Абзала Шынасыла (обвиняемого в убийстве Шерзата Болата), который наносил удары кулаком, был ли у него в руках нож, она не видела.

"Один из них, полненький такой, я не видела точно, нож он держал или еще что-то. Как кулаком он вот так вот его бил сверху вниз", - рассказала Нурбекова на видео с места происшествия.

"Я не видела, было ли у него в руках что-либо", - подчеркнула женщина на судебном заседании, отвечая на уточняющий вопрос прокурора.

Также у нее поинтересовались, на каких показаниях в итоге она остается. Эльмира Нурбекова ответила, что на озвученных в суде.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года.

На скамье подсудимых оказались 9 человек. 18 апреля в суде заслушали потерпевшую сторону и свидетелей.

Выступили бабушка убитого Жумабике Кадирова, мама погибшего Гульбара Бишембиева, отец Каржаубай Нурымов, а также друг Мирас Сейсенбай.

При этом о двух девушках, которые приехали вместе с подсудимыми, высказалась мать Шерзата Болата. Женщина заявила, что они кидали камни.

Также о двух девушках, которые были на месте преступления, высказался отец погибшего.

"Они прошли как свидетели. Бросали камни, не вызвали скорую, полицию, двери держали, когда я хотел выйти, они мешали. Держали двери Азамат, Шынгыс, и вот эти две девушки", - заявил Каржаубай Нурымов.

Эльмира Нурбекова, прибывшая к магазину "Камажай" в Талгаре вместе с обвиняемыми по делу Шерзата Болата, 18 апреля уже рассказала о событиях той ночи в суде.