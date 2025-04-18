"Суд будет проходить без вас!": судья сделал "последнее" замечание отцу Шерзата Болата

Сегодня судья Ержан Жанузаков сделал "последнее" замечание отцу убитого Шерзата Болата, который возмутился вопросом адвоката одного из обвиняемых, передает NUR.KZ.

Адвокаты подсудимых в ходе главного судебного разбирательства начали задавать вопросы матери убитого Шерзата Болата. Они поинтересовались, что в момент происшествия делал ее супруг Каржаубай Нурымов.

"Расскажите, раз вы так детально говорите о том, что делали подсудимые", - попросил адвокат.

Этот вопрос возмутил потерпевшего Нурымова. На что адвокаты, обращаясь к судье, заявили, что он мешает суду.

"Если вы что-то не понимаете, потерпевший Нурымов, я вам делаю последнее замечание. Если вы и дальше будете выкрикивать с места, то дальше суд будет проходить без вас!" - заявил судья.

Убийство Шерзата Болата

Напомним, само преступление произошло в ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре, где в результате групповой драки скончался 16-летний подросток Шерзат Болат. Также в инциденте пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек. Процесс из Талдыкоргана транслируется онлайн.

Прокурор Дана Сарсембай зачитала обвинительный акт и озвучила подробности убийства Шерзата Болата.

После оглашения обвинительного акта главный фигурант Шынасыл не признал вину в убийстве.

В ходе главного судебного разбирательства государственным обвинителем была озвучена причина смерти Шерзата Болата, установленная в результате экспертизы.