Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Установлено местонахождение одного из фигурантов дела Astana LRT

Опубликовано:

Конструкции, возведенные для строительства Astana LRT
Конструкции, возведенные для строительства Astana LRT. Фото: NUR.KZ

Прокурор Айжан Аймаганова опубликовала на своей Instagram-странице видео с заместителем прокурора Астаны Азаматом Ермахановым, передает NUR.KZ.

Аймаганова напомнила, что сейчас идут судебные разбирательства в отношении основателя "Банка Астаны". Прокуратура настаивает на назначение наказания, связанного с лишением свободы, однако если суд и назначит такое наказание, то сделано это будет заочно, поскольку обвиняемые объявлены в розыск.

"Да, определенные лица скрылись от органов уголовного преследования по данному уголовному делу. Но при этом, согласно сведениям Интерпола, один из фигурантов уголовного дела на сегодняшний день установлен где-то в западных странах. В целом по экстрадиции проводится ряд мероприятий", - сообщил Ермаханов. 

Он добавил, что в 2024 году в Казахстан было экстрадировано семь преступников под надзором прокуратуры Астаны. 

Напомним, расследование хищений при строительстве LRT в Астане было завершено еще в 2020 году. Тогда же дело передали в суд.

Подсудимыми по делу проходили семь человек. В мае 2021 года суд признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет, а также возмещение ущерба в 5,8 млрд тенге.

Однако осенью того же года суд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений.

В 2022 году по этому делу в столице начался новый судебный процесс. Кроме того, в мае прошлого года стало известно, что по хищению 257 млн долларов в Astana LRT расследуется еще одно дело. А в июле того же года апелляционная инстанция суда рассмотрела заявление осужденных.

При этом главные обвиняемые по делу - бывший заместитель акима Астаны Канат Султанбеков и экс-глава "Астана LRT" Талгата Ардана - уже много лет значатся в международном розыске.

В августе прошлого года Антикор вызвал Талгата Ардана на допрос, однако тот на нем так и не появился. В ведомстве сообщали, что собранные следствием доказательства совершения тяжкого преступления позволили заочно квалифицировать деяния подозреваемых.

В ноябре прошлого года Ардану вынесли приговор - его заочно приговорили к 9 годам лишения свободы. Суд также постановил взыскать с осужденного в пользу ТОО "City transportation systems" свыше 85 млрд тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2235398-ustanovleno-mestonahozhdenie-odnogo-iz-figurantov-dela-astana-lrt/