Установлено местонахождение одного из фигурантов дела Astana LRT

Прокурор Айжан Аймаганова опубликовала на своей Instagram-странице видео с заместителем прокурора Астаны Азаматом Ермахановым, передает NUR.KZ.

Аймаганова напомнила, что сейчас идут судебные разбирательства в отношении основателя "Банка Астаны". Прокуратура настаивает на назначение наказания, связанного с лишением свободы, однако если суд и назначит такое наказание, то сделано это будет заочно, поскольку обвиняемые объявлены в розыск.

"Да, определенные лица скрылись от органов уголовного преследования по данному уголовному делу. Но при этом, согласно сведениям Интерпола, один из фигурантов уголовного дела на сегодняшний день установлен где-то в западных странах. В целом по экстрадиции проводится ряд мероприятий", - сообщил Ермаханов.

Он добавил, что в 2024 году в Казахстан было экстрадировано семь преступников под надзором прокуратуры Астаны.

Напомним, расследование хищений при строительстве LRT в Астане было завершено еще в 2020 году. Тогда же дело передали в суд.

Подсудимыми по делу проходили семь человек. В мае 2021 года суд признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет, а также возмещение ущерба в 5,8 млрд тенге.

Однако осенью того же года суд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений.

В 2022 году по этому делу в столице начался новый судебный процесс. Кроме того, в мае прошлого года стало известно, что по хищению 257 млн долларов в Astana LRT расследуется еще одно дело. А в июле того же года апелляционная инстанция суда рассмотрела заявление осужденных.

При этом главные обвиняемые по делу - бывший заместитель акима Астаны Канат Султанбеков и экс-глава "Астана LRT" Талгата Ардана - уже много лет значатся в международном розыске.

В августе прошлого года Антикор вызвал Талгата Ардана на допрос, однако тот на нем так и не появился. В ведомстве сообщали, что собранные следствием доказательства совершения тяжкого преступления позволили заочно квалифицировать деяния подозреваемых.

В ноябре прошлого года Ардану вынесли приговор - его заочно приговорили к 9 годам лишения свободы. Суд также постановил взыскать с осужденного в пользу ТОО "City transportation systems" свыше 85 млрд тенге.