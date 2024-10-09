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Экс-глава Astana LRT не явился на допрос, сообщили в Антикоре

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Талгат Ардан
Талгат Ардан. Кадр из видео: youtube.com/@astanalrt7686

Официальный представитель Антикоррупционной службы на брифинге сообщил, что завершены уголовные дела по фактам хищения при строительстве надземного метро в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Уголовное дело было возбуждено в отношении Олжаса Токтарова - бывшего мажоритарного акционера банка Астаны и Талгата Ардана - бывшего председателя правления ТОО "Астана ЛРТ".

"На протяжении всего следствия орган досудебного расследования принимал меры по вызову на допрос указанных лиц в соответствии с частью 1 статьи 208 УПК. В связи с нахождением подозреваемых вне пределов РК и уклонением от явки Антикоррупционная служба, руководствуясь частью 3 статьи 205 опубликовала уведомление о вызове подозреваемых в СМИ, однако на допрос они так и не явились", - пояснил сегодня Данияр Бигайдаров.

Между тем, по данным спикера, собранные следствием доказательства совершения тяжкого преступления позволили заочно квалифицировать деяния указанных лиц.

"В настоящее время идет ознакомление с материалами уголовного дела. 19 сентября уголовное дело направлено в суд", - резюмировал Бигайдаров.

Отметим, что Талгата Ардана Антикор вызвал на допрос еще в августе этого года. Сообщалось, что собранные следствием доказательства в совершении тяжкого преступления позволили квалифицировать деяния экс-главы Astana LRT по пункту 3 части 4 статьи 361 УК.

Согласно пункту 3 части 4 статьи 361 УК РК, злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, наказывается ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, правоохранители начали расследование по хищениям в ходе строительства Astana LRT, которое было завершено в 2020 году. После этого начался судебный процесс.

В январе 2021 года Талгата Ардана и Каната Султанбекова объявили в розыск.

В мае того же года семерым подсудимым огласили приговор, назначив им лишение свободы сроком от 7 до 10 лет, а также возмещение ущерба в 5,8 млрд тенге. Однако осенью того же года суд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений.

В 2022 году по этому делу в столице начался новый судебный процесс. Кроме того, в мае прошлого года стало известно, что по хищению 257 млн долларов в Astana LRT расследуется еще одно дело. А в июле того же года апелляционная инстанция суда рассмотрела заявление осужденных.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2172033-eks-glava-astana-lrt-ne-yavilsya-na-dopros-soobshchili-v-antikore/

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