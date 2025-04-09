Захват заложницы в аэропорту Алматы: суд вернул дело прокурору

Судья Турксибского районного суда Дастан Алмагамбетов вынес решение по делу о захвате заложницы в аэропорту Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Баратов предстал перед судом по пункту 4 части 2 статьи 261, части 3 статьи 293 и статьи 273 УК РК.

"Ускоренное досудебное расследование может производиться по преступлениям небольшой и средней тяжести, а также тяжким преступлениям, если собранными доказательствами установлен факт преступления, а совершившее лицо признает свою вину, согласно размеру причиненного ущерба с уведомлением об этом подозреваемого и разъяснениями о правовых последствиях. Уголовным правонарушением признается захват или удержание в качестве заложника, совершенное в целях понуждения государства, организации или другого лица совершить какие-либо действия или воздержаться от совершения какого-либо действия, в качестве условия освобождения заложника.

Баратов совершил захват заложника с применением ножа с целью понуждения совершения каких-либо действий, а именно - пропуска на посадку самолета. Вместе с тем, Баратов вину в совершении правонарушения по пункту 4 части 2 статьи 261 не признал, заявив, что не выдвигал какие-либо требования, в том числе о пропуске к самолету. По его словам, конфликт был спровоцирован потерпевшей, отказавшейся его пропустить.

Кроме того, он подтвердил, что действительно схватил потерпевшую, угрожал ей ножом, с целью удержания на расстоянии группы людей, собравшихся поблизости. Кроме того, в материалах уголовного дела установлено, что органами досудебного расследования не были приняты все предусмотренные законом меры для всестороннего и объективного установления обстоятельств, необходимых для правильного разрешения дела", - зачитал судья.

Уголовное дело поступило в суд в порядке пункта 1 части 7 статьи 190 УПК, поскольку по делу проведено ускоренное досудебное расследование. В связи с этим уголовное дело назначено судом к слушанию в сокращенном порядке.

Суд постановил вернуть дело прокурору, так как подсудимый не признал свою вину по одному из обвинений для устранения нарушений. Меру пресечения Баратову оставили прежней, срок пребывания под стражей продлен еще на месяц с момента получения дела прокурором.

Захват заложницы в аэропорту Алматы

Напомним, 7 марта в аэропорту Алматы мужчина схватил за волосы сотрудницу досмотра и стал угрожать ей ножом. Он также заявил, что у него в рюкзаке бомба и он может взорвать ее. Через несколько минут он был обезоружен.

Позднее появилось видео задержания нарушителя. Мужчина в гражданской одежде (коим и оказался Муса Абдраим) обезоружил нападавшего, выхватив у него нож, когда тот потерял бдительность.

По факту полицейские завели уголовное дело, задержанного доставили в ИВС.

Абдраима же Токаев поручил наградить.

О том, как все произошло, рассказал и сам спаситель девушки. А позже аким Алматы вручил ему медаль "Ерлігі үшін".

Позднее нападавшего арестовали на два месяца.

Позавчера, 7 апреля, в Алматы началось предварительное судебное слушание по делу о захвате заложницы в аэропорту. Процесс проходит в Турксибском районном суде. На заседании выступила потерпевшая сотрудница воздушной гавани.