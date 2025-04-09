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"Спас девушку осознанно": Муса Абдраим отказался быть потерпевшим по делу о захвате заложницы

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Қазақ тілінде оқу
Муса Абдраим
Муса Абдраим. Фото: instagram.com/abdraimov_musa

Муса Абдраим - алматинец, который спас девушку, захваченную в заложницы в аэропорту Алматы, - отказался быть потерпевшим по делу, передает NUR.KZ.

В Алматы в Турксибском районном суде продолжается судебный процесс по делу о захвате заложницы в аэропорту.

Сегодня, в ходе предварительного судебного слушания, судья зачитал ходатайство от Абдраима.

"Прошу вас не рассматривать ранее поданное ходатайство адвоката, так как я не являюсь потерпевшим, жалоб и заявлений у меня нет.

Мне не причинен никакой вред… а также потерпевшим я быть отказываюсь: я осознанно спас девушку не для того, чтобы быть потерпевшим. В ходе досудебного расследования был допрошен в качестве свидетеля.

В настоящее время никаких ни к кому претензий не имею", - говорится в ходатайстве.

Захват заложницы в аэропорту Алматы

Напомним, 7 марта в аэропорту Алматы мужчина схватил за волосы сотрудницу досмотра и стал угрожать ей ножом. Он также заявил, что у него в рюкзаке бомба и он может взорвать ее. Через несколько минут он был обезоружен.

Позднее появилось видео задержания нарушителя. Мужчина в гражданской одежде (коим и оказался Муса Абдраим) обезоружил нападавшего, выхватив у него нож, когда тот потерял бдительность.

По факту полицейские завели уголовное дело, задержанного доставили в ИВС.

Абдраима же Токаев поручил наградить.

О том, как все произошло, рассказал и сам спаситель девушки. А позже аким Алматы вручил ему медаль "Ерлігі үшін".

Позднее нападавшего арестовали на два месяца.

Позавчера, 7 апреля, в Алматы началось предварительное судебное слушание по делу о захвате заложницы в аэропорту. Процесс проходит в Турксибском районном суде. На заседании выступила потерпевшая сотрудница воздушной гавани.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2234406-spas-devushku-osoznanno-musa-abdraim-otkazalsya-byt-poterpevshim-po-delu-o-zahvate-zalozhnicy/