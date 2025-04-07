Жестокое избиение охранника ЖК в Алматы: врачи рассказали о состоянии пострадавшего

Врачи отпустили домой 48-летнего охранника одного из жилых комплексов Алматы, которого жестоко избили прямо на рабочем месте, сообщает сайт телеканала KTK.

По данным телеканала, 28-летний подозреваемый в избиении сейчас находится в изоляторе, в полиции завели дело по статье "Хулиганство". Как выяснилось, сам он в этом комплексе не проживает, а сдает квартиру в аренду.

Пострадавшим же оказался 48-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу с многочисленными травмами. Но вскоре отпустили домой.

"В условиях приемного отделения пациент комплексно обследован, осмотрен врачом-травматологом, нейрохирургом. По результатам обследования выставлен диагноз: травма головы, ушиб мягких тканей головы, ушиб обеих кистей, ушиб обоих бедер. Оказана первая необходимая медицинская помощь.

Даны рекомендации для лечения и наблюдения в поликлинике по месту жительства", - рассказал заведующий приемным отделением ЦГКБ №12 Алматы Бакытжан Асанбеков.

Источник: KTK

Накануне видео с избиением и описанием ситуации опубликовала юрист Анна Чернова. По ее словам, инцидент произошел в Алматы, когда некий мужчина приехал в ЖК "Шахристан" и стал активно сигналить.

"Дворы этого ЖК закрыты от авто, так что эта настойчивость не могла остаться незамеченной охраной. Один из охранников сделал ему замечание. Но это, видимо, мужчине не понравилось, после чего он вышел из машины и нанес удар бедолаге, который сразу от него упал", - отмечается в посте.

Автор поста также добавляет, что мужчина продолжил избиение уже лежащего на земле охранника. При этом все это происходило на глазах прохожих и детей. Охранника увезли на скорой.

Напомним, в конце марта 2024 года в одном из жилых комплексов Алматы водитель внедорожника несколько раз переехал человека. А после вышел из машины и принялся избивать мужчину. Жестокое преступление попало на камеры видеонаблюдения и потрясло всю страну. От полученных травм 42-летний Нурбол Кайыпбаев скончался в больнице.

По факту убийства возбудили уголовное дело. 45-летний подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания. После этого родственники убитого охранника рассказали о том, что требуют самого строгого наказания. Они рассказали, что после похорон родители предполагаемого убийцы попросили прощения у вдовы и предложили материальную помощь.

В сентябре 2024 года в прокуратуре Алматы сделали заявление касательно остановки расследования дела. Сообщалось, что подозреваемый помещен в специальную медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь. Но в конце октября в ДП Алматы сообщили, что расследование дела возобновлено и снова назначены экспертизы.

В декабре того же года стало известно, что расследование резонансного убийства охранника ЖК в Алматы завершено и передано для ознакомления, а обвиняемый, согласно заключению экспертизы, здоров.

В январе 2025 года стало известно, что судебный процесс по делу об убийстве охранника в одном из жилых комплексов Алматы будет проходить в закрытом режиме.

В начале марта мы писали, что к завершению близится дело об убийстве охранника элитного ЖК в Алматы - гособвинитель запросил 24 года лишения свободы для подсудимого.