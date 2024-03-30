"Родители, бывшие прокуроры, его прикрывали": озвучены подробности жуткого убийства охранника в элитном ЖК в Алматы

Жители элитного ЖК в центре Алматы рассказали подробности жестокого убийства охранника, которое произошло в ночь на 29 марта во дворе их дома, передает КТК.

Напомним, жуткое преступление произошло во дворе одного из элитных ЖК в центре Алматы в ночь на 29 марта. Мужчина несколько раз наехал на охранника, после вышел из своего внедорожника и начал избивать несчастного, а затем оставил умирать. Все это попало на камеру видеонаблюдения, позднее кадры распространились в Сети.

От полученных травм 42-летний Нурбол Кайыпбаев скончался в больнице.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. 45-летний подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

“Охранник закрывал калитку, шлагбаум. В это время сбил его. Сбил три раза целенаправленно и прыгал на нем. Кровь там, видели? Прыгал на нем. И бутылку вытащил и по голове несколько раз”, – рассказала председатель КСК Алия Досмаилова,

Соседи рассказывают, что подозреваемый разведен и жил с пожилыми родителями. Люди утверждают, что мужчина часто скандалил. Однажды даже набросился на консьержа.

Как отмечают корреспонденты телеканала, предположительно, в ту ночь охранник жилого комплекса не выпускал разъяренного мужчину со двора именно по просьбе родителей подозреваемого, из-за чего тот пришел в ярость.

“К нему постоянно приезжали наркокурьеры, привозили ему наркотики. Он постоянно, говорят, пьянствовал. Мы писали участковому, диспетчер обращалась. Были побои диспетчера. То ли он наркоман, то ли пьяница. Его родители работали на госслужбе, бывшие прокуроры, как выяснилось. Постоянно его прикрывали”, – рассказала жительница ЖК Данеля Сартай.

По словам жильцов, убитый охранник проработал в жилом комплексе два года. Сторож не конфликтовал с людьми и не употреблял алкоголь. А предполагаемый преступник, наоборот, держал в страхе весь дом.

“Терроризировал постоянно охранников, диспетчеров, то есть весь персонал держал в страхе, очень грубо с ними обходился. Постоянно им хамил без причины. Это человек, который себя ведет очень распущенно, очень развязно и безнаказанно”, – отметила жительница дома Наталья Асанова.

“Мы знаем самого охранника. Это очень добрый человек, очень отзывчивый. Он все время читал, помогал. Вот вчера я проходила, с ним поздоровалась. Он расчищал территорию, парковал мопеды”, – добавили жильцы ЖК.

Семья Нурбола Кайыпбаева до сих пор не может прийти в себя от этой ужасной новости. Его жена не знает, как сообщить о трагедии детям. Старшей дочери 14 лет, младшему сыну – всего пять.

“Вчера у него были вторые сутки на работе. Он сегодня должен был вернуться домой. Я позвонила мужу. Кто-то другой взял трубку. Они мне сказали, что Нурбол находится в больнице. Он вообще не употреблял алкоголь. Преступника нужно посадить в тюрьму и не выпускать”, – заявила вдова Асем Молдахунова.

“Что плохого ему сделал мой ребенок? Он вообще ни с кем не ругался. Мой первенец. Сейчас сложное время. Он старался ради своих детей. Работал сутками. Вначале я думала, случайно сбили. А тут намеренно. Его посадят, но мой сын больше не вернется”, – также негодует мать погибшего.

Предположительно, после содеянного нападавший отправился в свою квартиру. По словам соседей, он пытался спрыгнуть с балкона 14-го этажа. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства инцидента.

Источник: КТК

Отметим, статья 99 УК РК - "Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку" - предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.