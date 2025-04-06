Жестокое избиение охранника в жилом комплексе в Алматы попало на видео

В Сети опубликовано видео, на котором, предположительно, водитель избил сотрудника охраны во дворе одного из ЖК Алматы. На видео отреагировали в Департаменте полиции города, передает NUR.KZ.

Видео с избиением и описанием ситуации опубликовано в Facebook-профиле юриста Анны Черновой.

В посте сообщается, что инцидент произошел накануне в Алматы, примерно в 14:30, когда некий мужчина приехал в ЖК Шахристан и стал активно сигналить.

"Дворы этого ЖК закрыты от авто, так что эта настойчивость не могла остаться незамеченной охраной. Один из охранников сделал ему замечание. Но это, видимо, мужчине не понравилось, после чего он вышел из машины и нанес удар бедолаге, который сразу от него упал", - отмечается в посте.

Автор поста также добавляет, что мужчина продолжил избиение уже лежащего на земле охранника. При этом все это происходило на глазах прохожих и детей. Охранника увезли на скорой.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в полиции, по данному факту заведено уголовное дело.

"По факту побоев Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый доставлен в полицию.

Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на обеспечение принципов полноты, всесторонности и объективности производства", - коротко сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Внимание: видео содержит сцены насилия! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.

Напомним, в конце марта 2024 года в одном из жилых комплексов Алматы водитель внедорожника несколько раз переехал человека. А после вышел из машины и принялся избивать мужчину.

Жестокое преступление попало на камеры видеонаблюдения и потрясло всю страну. От полученных травм 42-летний Нурбол Кайыпбаев скончался в больнице.

По факту убийства возбудили уголовное дело. 45-летний подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания. Сообщалось, что предполагаемый убийца разведен и живет с пожилыми родителями. В тот трагический вечер охранник жилого комплекса не выпускал разъяренного мужчину со двора по просьбе родителей подозреваемого.

После этого родственники убитого охранника рассказали о том, что требуют самого строгого наказания. Они рассказали, что после похорон родители предполагаемого убийцы попросили прощения у вдовы и предложили материальную помощь.

В сентябре в прокуратуре Алматы сделали заявление касательно остановки расследования дела. Сообщалось, что подозреваемый помещен в специальную медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь.

Но в конце октября в ДП Алматы сообщили, что расследование дела возобновлено и снова назначены экспертизы.

В декабре стало известно, что расследование резонансного убийства охранника ЖК в Алматы завершено и передано для ознакомления, а обвиняемый, согласно заключению экспертизы, здоров.

В январе стало известно, что судебный процесс по делу об убийстве охранника в одном из жилых комплексов Алматы будет проходить в закрытом режиме.

В начале марта мы писали, что к завершению близится дело об убийстве охранника элитного ЖК в Алматы - сегодня гособвинитель запросил 24 года лишения свободы для подсудимого.