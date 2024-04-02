Родные убитого охранника ЖК в Алматы заявили, что им предлагали деньги родственники подозреваемого

В конце прошлой недели в одном из элитных ЖК Алматы с особой жестокостью был убит охранник. Родные погибшего заявили, что им предлагали деньги и просили о перемирии, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщил брат погибшего Нурбола Кайыпбаева, после похорон родители предполагаемого убийцы попросили прощения у вдовы и предложили материальную помощь. Родные несчастного сразу заявили, что деньги принимать отказываются, и ни о каком перемирии не может быть и речи.

"В день похорон родственники задержанного к нам пришли и попросили прощения. Нашей снохе они предложили деньги, спрашивали номер банковского счета. Мы сказали, прощать никого не будем. Их деньги нам не нужны. Мы доведем дело до суда, чтобы виновник понес наказание. Они повернулись и ушли. На этом все", – рассказал Руслан Кайыпбаев.

Страшная трагедия произошла в ночь на пятницу. Водитель внедорожника несколько раз намеренно переехал человека. А после вышел из машины и принялся избивать несчастного. От полученных травм 42-летний Нурбол Кайыпбаев скончался в больнице.

О самом предполагаемом убийце сообщалось, что 45-летний подозреваемый разведен и живет с пожилыми родителями. Соседи рассказывали, что мужчина часто скандалил, а однажды даже набросился на консьержа.

Как выяснилось, охранник жилого комплекса не выпускал разъяренного мужчину со двора по просьбе родителей подозреваемого.

При этом, по данным телеканала, предполагаемый убийца может быть сыном бывшего депутата. Также, предположительно, отец задержанного занимал должность старшего помощника прокурора Талдыкоргана.

Корреспонденты пытались поговорить с пожилым мужчиной, но тот отказался что-либо комментировать.

Сейчас интересы потерпевшей стороны представляют сразу два адвоката. Правозащитники собирают улики и доказательства.

"Сторона защиты также имеет право в рамках уголовно-процессуального законодательства собирать улики, доказательства. Возбуждено уголовное дело управлением полиции Медеуского района Алматы по статье 99 УК РК "Убийство", части 2, пункту 5 – совершенное с особой жестокостью. В интересах следствия я не могу сейчас разглашать сведения по данному уголовному делу. Мы надеемся на справедливое расследование и справедливый суд", – отметил адвокат Асылбек Абдраимов.

Отмечается, что погибший был отцом троих детей. Старшей дочери Нурбола Кайыпбаева – 14 лет, младшему сыну – всего 5.

Сейчас предполагаемый преступник находится в изоляторе временного содержания. За убийство, совершенное с особой жестокостью, ему может грозить до 20 лет тюрьмы либо пожизненный срок. Родственники убитого мужчины требуют самого строгого наказания.

Источник: КТК

Добавим, что согласно статье 99 Уголовного кодекса РК, убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

При этом убийство:

двух или более лиц; лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга; лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника; женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; совершенное с особой жестокостью; совершенное способом, опасным для жизни других людей; совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством; из хулиганских побуждений; совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера; по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести; совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего; совершенное неоднократно; заведомо несовершеннолетнего лица; совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, –

наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.