Убийство охранника ЖК в Алматы: гособвинитель запросил 24 года лишения свободы

К завершению близится дело об убийстве охранника элитного ЖК в Алматы - сегодня гособвинитель запросил 24 года лишения свободы для подсудимого, передает сайт телеканала КТК.

На скамье подсудимых находится 45-летний житель этого ЖК - мужчине предъявили сразу два обвинения: убийство, совершенное с особой жестокостью, и нарушение неприкосновенности частной жизни.

Сообщается, что мужчина мог распространять интимные видео сожительницы, поэтому суд проходит в закрытом режиме.

Сегодня гособвинитель запросил для подсудимого наказание в виде 24 лет лишения свободы.

"Он с целью, чтобы избежать ответственности, выставлял себя, мягко говоря, психически нездоровым. Но провели комплексную экспертизу, где была группа экспертов, которая дала заключение, что в момент совершения преступления он находился в адекватном состоянии, не в состоянии аффекта и отдавал отчет тем действиям, которые он совершал", - заявил адвокат Ерлан Адаев.

Также о деле высказалась вдова погибшего охранника.

"Родители убийцы приезжали к нам. Извинялись. Но я никогда не прощу их. Мне очень тяжело. Дети ищут отца. Мы все скучаем. Но его уже никто не вернет нам. Поэтому мы хотим, чтобы он провел за решеткой до конца своей жизни", - сказала она.

Источник: КТК

Напомним, в конце марта 2024 года в одном из жилых комплексов Алматы водитель внедорожника несколько раз переехал человека. А после вышел из машины и принялся избивать мужчину.

Жестокое преступление попало на камеры видеонаблюдения и потрясло всю страну. От полученных травм 42-летний Нурбол Кайыпбаев скончался в больнице.

По факту убийства возбудили уголовное дело. 45-летний подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания. Сообщалось, что предполагаемый убийца разведен и живет с пожилыми родителями. В тот трагический вечер охранник жилого комплекса не выпускал разъяренного мужчину со двора по просьбе родителей подозреваемого.

После этого родственники убитого охранника рассказали о том, что требуют самого строгого наказания. Они рассказали, что после похорон родители предполагаемого убийцы попросили прощения у вдовы и предложили материальную помощь.

В сентябре в прокуратуре Алматы сделали заявление касательно остановки расследования дела. Сообщалось, что подозреваемый помещен в специальную медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь.

Но в конце октября в ДП Алматы сообщили, что расследование дела возобновлено и снова назначены экспертизы.

В декабре стало известно, что расследование резонансного убийства охранника ЖК в Алматы завершено и передано для ознакомления, а обвиняемый, согласно заключению экспертизы, здоров.

В январе стало известно, что судебный процесс по делу об убийстве охранника в одном из жилых комплексов Алматы будет проходить в закрытом режиме.