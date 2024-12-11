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"Не находился в состоянии аффекта": дело об убийстве охранника ЖК в Алматы направят в суд

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Место преступления
Место преступления. Кадр из видео: КТК

Расследование резонансного убийства охранника ЖК в Алматы завершено и передано для ознакомления, а обвиняемый, согласно заключению экспертизы, здоров, сообщает сайт телеканала KTK.

По данным телеканала KTK, в Алматы завершилось расследование громкого дела об убийстве охранника элитного ЖК. Такую информацию сегодня предоставили в городской прокуратуре. Экспертиза подтвердила, что 45-летний подозреваемый психически здоров.

"Расследование было окончено. Идет процесс ознакомления с материалами уголовного дела. Экспертиза установила, что подозреваемый полностью сейчас здоров, может предстать перед судом.

На момент совершения преступления он не находился в состоянии аффекта. Он осознавал общественную опасность деяния своих действий и мог ими руководить. После завершения ознакомления с материалами уголовного дела в порядке статьи 300 Уголовно-процессуального кодекса дело для рассмотрения по существу будет направлено в суд",- сказал адвокат Асылбек Абдраимов.

За убийство, совершенное с особой жестокостью, ему грозит до 20 лет тюрьмы либо пожизненный срок.

Источник: KTK

Напомним, в конце марта этого года в одном из жилых комплексов Алматы водитель внедорожника несколько раз переехал человека. А после вышел из машины и принялся избивать мужчину.

Жестокое преступление попало на камеры видеонаблюдения и потрясло всю страну. От полученных травм 42-летний Нурбол Кайыпбаев скончался в больнице.

По факту убийства возбудили уголовное дело. 45-летний подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания. Сообщалось, что предполагаемый убийца разведен и живет с пожилыми родителями. В тот трагический вечер охранник жилого комплекса не выпускал разъяренного мужчину со двора по просьбе родителей подозреваемого.

После этого родственники убитого охранника рассказали о том, что требуют самого строгого наказания. Они рассказали, что после похорон родители предполагаемого убийцы попросили прощения у вдовы и предложили материальную помощь.

В сентябре в прокуратуре Алматы сделали заявление касательно остановки расследования дела об убийстве охранника жилого комплекса в марте этого года. Сообщалось, что подозреваемый помещен в специальную медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь.

Но в конце октября в ДП Алматы сообщили, что расследование дела возобновлено и снова назначены экспертизы

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2199219-ne-nahodilsya-v-sostoyanii-affekta-delo-ob-ubiystve-ohrannika-zhk-v-almaty-peredano-v-sud/

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