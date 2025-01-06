Суд по делу об убийстве охранника начался в закрытом режиме в Алматы

Судебный процесс по делу об убийстве охранника в одном из жилых комплексов Алматы будет проходить в закрытом режиме. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе Алматинского горсуда.

"Процесс назначен на сегодня, но проходит в закрытом формате. Участие (СМИ - прим.ред.) в закрытых процессах допускается только во время оглашения приговора", - сообщили в пресс-службе суда.

Предположительно, судебный процесс является закрытым из-за нового обвинения, предъявленного подсудимому, по статье 147 УК РК - распространение сведений о частной жизни лица без его согласия.

Напомним, в конце марта 2024 года в одном из жилых комплексов Алматы водитель внедорожника несколько раз переехал человека. А после вышел из машины и принялся избивать мужчину.

Жестокое преступление попало на камеры видеонаблюдения и потрясло всю страну. От полученных травм 42-летний Нурбол Кайыпбаев скончался в больнице.

По факту убийства возбудили уголовное дело. 45-летний подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания. Сообщалось, что предполагаемый убийца разведен и живет с пожилыми родителями. В тот трагический вечер охранник жилого комплекса не выпускал разъяренного мужчину со двора по просьбе родителей подозреваемого.

После этого родственники убитого охранника рассказали о том, что требуют самого строгого наказания. Они рассказали, что после похорон родители предполагаемого убийцы попросили прощения у вдовы и предложили материальную помощь.

В сентябре в прокуратуре Алматы сделали заявление касательно остановки расследования дела. Сообщалось, что подозреваемый помещен в специальную медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь.

Но в конце октября в ДП Алматы сообщили, что расследование дела возобновлено и снова назначены экспертизы.

В декабре стало известно, что расследование резонансного убийства охранника ЖК в Алматы завершено и передано для ознакомления, а обвиняемый, согласно заключению экспертизы, здоров.