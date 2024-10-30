Убийство охранника ЖК в Алматы: в полиции заявили о возобновлении расследования дела

В Алматы возобновлено расследование дела об убийстве охранника жилого комплекса в марте этого года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

"Как ранее сообщалось, по факту убийства человека Следственным Управлением ДП города Алматы проводится досудебное расследование. Подозреваемый был сразу же взят под стражу.

Ранее сроки досудебного расследования были прерваны в связи с проведением судебно-психиатрического исследования. В настоящее время производство возобновлено, назначены соответствующие экспертизы", - говорится в сообщении пресс-службы ДП Алматы.

В ведомстве уточнили, что по завершению следствия материалы уголовного дела будут переданы в суд.

Напомним, в конце марта этого года в одном из жилых комплексов Алматы водитель внедорожника несколько раз намеренно переехал человека. А после вышел из машины и принялся избивать несчастного. Все это попало на камеры видеонаблюдения.

От полученных травм 42-летний Нурбол Кайыпбаев скончался в больнице.

По факту убийства возбудили уголовное дело. 45-летний подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Сообщалось, что предполагаемый убийца разведен и живет с пожилыми родителями. Соседи рассказывали, что мужчина часто скандалил, а однажды даже набросился на консьержа.

По данным некоторых СМИ, в тот трагический вечер охранник жилого комплекса не выпускал разъяренного мужчину со двора по просьбе родителей подозреваемого.

В сентябре в прокуратуре Алматы сделали заявление касательно остановки расследования дела об убийстве охранника жилого комплекса в марте этого года. Сообщалось, что подозреваемый помещен в специальную медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь.

Отметим, что за убийство, совершенное с особой жестокостью, подозреваемому может грозить до 20 лет тюрьмы либо пожизненный срок. Родственники убитого охранника требуют самого строгого наказания.