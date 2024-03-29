Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Охранника ЖК жестоко убили в Алматы

Опубликовано:

Сигнальная лента на месте происшествия
Сигнальная лента. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Охранника жилого комплекса в Алматы забили насмерть. Полиция подозревает в преступлении местного жителя, который уже задержан, передает корреспондент NUR.KZ.

Страшные кадры произошедшего выложил в своем Telegram-канале журналист Михаил Козачков. Как отмечает автор, конфликт случился между жителем и охранником в элитном ЖК.

"Что именно случилось, пока неизвестно, но житель дома после разговора с охранником протаранил своей машиной ворота, потом наехал автомобилем на вахтера и добил его ногами и кулаками. Пострадавший скончался в больнице", - пишет автор.

В полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.

"По предварительным данным, между охранником и жителем ЖК произошел конфликт, в результате чего 45-летний мужчина нанес секьюрити телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Другие обстоятельства преступления устанавливаются", - сообщил заместитель начальника ДП Алматы Рустам Шарибаев.

Отметим, статья 99 УК РК - Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку - предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2075169-ohrannika-zhk-zhestoko-ubili-v-almaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.