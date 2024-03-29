Охранника ЖК жестоко убили в Алматы

Охранника жилого комплекса в Алматы забили насмерть. Полиция подозревает в преступлении местного жителя, который уже задержан, передает корреспондент NUR.KZ.

Страшные кадры произошедшего выложил в своем Telegram-канале журналист Михаил Козачков. Как отмечает автор, конфликт случился между жителем и охранником в элитном ЖК.

"Что именно случилось, пока неизвестно, но житель дома после разговора с охранником протаранил своей машиной ворота, потом наехал автомобилем на вахтера и добил его ногами и кулаками. Пострадавший скончался в больнице", - пишет автор.

В полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.

"По предварительным данным, между охранником и жителем ЖК произошел конфликт, в результате чего 45-летний мужчина нанес секьюрити телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Другие обстоятельства преступления устанавливаются", - сообщил заместитель начальника ДП Алматы Рустам Шарибаев.

Отметим, статья 99 УК РК - Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку - предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.