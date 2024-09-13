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Убийство охранника ЖК в Алматы: приостановку расследования объяснили в прокуратуре

Опубликовано:

Место преступления
Место преступления. Кадр из видео: КТК

В прокуратуре Алматы сделали заявление касательно остановки расследования дела об убийстве охранника жилого комплекса в марте этого года, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

Как сообщается на сайте прокуратуры, расследование дела по факту убийства ведется с марта этого года.

"На основании заключения судебной психолого-психиатрической экспертизы, в соответствии пунктом 2 части 2 статьи 511 УПК РК подозреваемый помещен в специальную медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь.

В этой связи сроки досудебного расследования прерваны на основании статьи 45 УПК РК.

По итогам стационарного наблюдения производство по делу будет возобновлено и направлено в суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в конце марта этого года в одном из жилых комплексов Алматы водитель внедорожника несколько раз намеренно переехал человека. А после вышел из машины и принялся избивать несчастного. Все это попало на камеры видеонаблюдения.

От полученных травм 42-летний Нурбол Кайыпбаев скончался в больнице.

По факту убийства возбудили уголовное дело. 45-летний подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Сообщалось, что предполагаемый убийца разведен и живет с пожилыми родителями. Соседи рассказывали, что мужчина часто скандалил, а однажды даже набросился на консьержа.

По данным некоторых СМИ, в тот трагический вечер охранник жилого комплекса не выпускал разъяренного мужчину со двора по просьбе родителей подозреваемого.

Отметим, что за убийство, совершенное с особой жестокостью, подозреваемому может грозить до 20 лет тюрьмы либо пожизненный срок. Родственники убитого охранника требуют самого строгого наказания.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2160835-ubiystvo-ohrannika-zhk-v-almaty-priostanovku-rassledovaniya-obyasnili-v-prokurature/

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