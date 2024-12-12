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Вольеры со львами и медведями, бильярд и кинотеатр: фазенду Коспаева показали в АФМ

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Фазенда Коспаева
Фазенда Коспаева. Кадр из видео: instagram.com/afm_rk

Сегодня в АФМ опубликовали новую информацию по делу ОПГ Коспаева. В том числе ведомство показало загородную фазенду Коспаева в Алматинской области, передает NUR.KZ.

Сегодня в Агентстве РК по финансовому мониторингу рассказали о новом витке дела Коспаева: арестованные участок и имущество на Никольском рынке Алматы переоформили на подставных лиц и пытались продать иностранцам.

Напоминая об этом деле, расследование по которому завершено в мае этого года и насчитывает 508 томов, в АФМ также показали загородную фазенду Коспаева.

"В Алматинской области Коспаев без каких-либо документов построил роскошную загородную фазенду с бассейном и тренажерным залом. Там же разводил породистых лошадей, содержал целый зоопарк из диких животных - это львы, медведи и др.", - сообщает ведомство.

На кадрах виден длинный банкетный стол в гостиной, мини-кинотеатр, бильярдная, тренажерный зал, а также вольеры с дикими животными.

Дело ОПГ Коспаева

Напомним, в июле 2022 года сотрудники ДЭР по Алматы пресекли деятельность группы, которая, предположительно, могла шантажировать и заставлять известных казахстанских предпринимателей безвозмездно передавать свою собственность.

Позже в АФМ сообщили, что предварительная сумма ущерба составила более 18 млрд тенге. В ведомстве отметили, что Бабаев, Танашев, Абижанов и Алтыбасаров были арестованы, а Коспаев, Шалин и Имашев - объявлены в международный розыск.

С санкции суда были арестованы денежные средства на сумму почти 9 млн долларов, золотые брендовые украшения, 154 объекта недвижимого имущества, а также изъяты 19 автомобилей премиум-класса.

Вскоре были обнародованы новые сведения по делу о рейдерских захватах. Еще несколько человек объявили в розыск.

Также в АФМ уточняли, что ОПГ состояла из 11 участников, из которых пятеро на тот момент уже были арестованы, а еще шестеро, в том числе предполагаемый организатор Елдос Коспаев, - объявлены в розыск.

Еще сообщалось, что в Жамбылской области задержан человек, который подозревается в незаконном переправлении через границу Казахстана членов предполагаемой ОПГ Коспаева.

В сентябре 2023 года в КНБ сообщили, что Елдоса Коспаева и членов его группировки экстрадировали из Северного Кипра в Казахстан. Их поместили в следственный изолятор.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2199438-volery-so-lvami-i-medvedyami-bilyard-i-kinoteatr-fazendu-kospaeva-pokazali-v-afm/

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