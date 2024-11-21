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Контролера автобуса в Алматы ранили ножом после ссоры с пассажиром (видео)

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В Алматы контролера ранили в автобусе
Запись с камер видеонаблюдения в автобусе. Кадр из видео: instagram.com/almaty_police_department

В Алматы контролера автобуса ранили ножом после ссоры с одним из пассажиров, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

В Наурызбайском районе Алматы задержан 38-летний мужчина, которого подозревают в нападении на контролера общественного транспорта с ножом. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте департамента полиции города.

"Вопиющее преступление совершено на конечной остановке общественного транспорта. Контролер одного из автобусов сделал замечание прохожему на предмет его курения в неустановленном месте, вследствие чего между мужчинами произошла ссора. Далее прохожий забежал в салон автобуса и нанес ножевое ранение своему оппоненту.

Бригадой скорой помощи контролер автобуса был экстренно госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан по горячим следам. Он водворен в изолятор временного содержания. Орудие преступления - кухонный нож, изъят", - проинформировал первый заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Куатбек Науатов.

В октябре текущего года в Сети стало распространяться видео конфликта в одном из автобусов Алматы. По словам очевидцев, мужчина пнул по закрытым дверям автобуса, после чего водитель выбежал и начал ругать его. Затем, по словам очевидцев, мужчина достал предмет, похожий на лезвие, и стал угрожать водителю. В конечном итоге водитель закрыл двери автобуса и уехал. Позже полиции Алматы раскрыли подробности нападения на водителя автобуса.

В сентябре мы писали, что драка произошла в одном из автобусов в Алматы - сначала несколько человек избили пассажира, а после - набросились на водителя, который вмешался в ситуацию. Водителю провели удушающий прием и выволокли его на улицу, а после нападавшие сбежали.

Также в сентябре в Алматы пассажир угрожал водителю автобуса. Позже пассажир перешел к агрессивным действиям, разбив стекло транспортного средства. В полиции сообщили, что правонарушитель задержан. За совершение мелкого хулиганства он был привлечен к ответственности.

А в прошлом году драка в автобусе привела к трагедии - 22 декабря 2023 года на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу. Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке. В ДТП погибли три человека, двое из которых - супруги, воспитывавшие четверых детей. Пассажиру, ударившему водителя, назначили 8 лет лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2190606-kontrolera-avtobusa-v-almaty-ranili-nozhom-posle-ssory-s-passazhirom-video/

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