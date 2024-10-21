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Драка с водителем автобуса в Алматы попала на видео

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Драка с водителем в Алматы
Драка. Кадр из видео: instagram.com/krisp_almaty

Драка мужчины с водителем автобуса попала на видео в Алматы - инцидент сняли очевидцы. В пресс-службе ДП прокомментировали произошедшее, передает NUR.KZ.

Кадры были опубликованы в паблике krisp_almaty в Instagram. По словам очевидцев, драка произошла сегодня, 21 октября, утром на проспекте Назарбаева.

Также в публикации говорится, что мужчина пнул по закрытым дверям автобуса, после чего водитель выбежал и начал ругать его. Затем, по словам очевидцев, мужчина достал предмет, похожий на лезвие, и стал угрожать водителю.

В конечном итоге водитель закрыл двери автобуса и уехал.

В пресс-службе ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по данному факту проводится проверка.

"Обстоятельства устанавливаются. Вместе с тем, действиям каждого участника конфликта будет дана правовая оценка и приняты меры в соответствии с законодательством РК", - заявили в ведомстве.

Напомним, в сентябре драка произошла в одном из автобусов в Алматы - сначала несколько человек избили пассажира, а после набросились на водителя, который вмешался в ситуацию.

Водителю провели удушающий прием и выволокли его на улицу, а после нападавшие сбежали.

А в прошлом году драка в автобусе привела к трагедии - 22 декабря 2023 года на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу. Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

В ДТП погибли три человека, двое из которых - супруги, воспитывавшие четверых детей. Пассажиру, ударившему водителя, назначили 8 лет лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2176886-draka-s-voditelem-avtobusa-v-almaty-popala-na-video/

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