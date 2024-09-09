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"Угрожал и разбил стекло": конфликт пассажира и водителя автобуса попал на видео в Алматы

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Конфликт водителя автобуса и пассажира
Конфликт водителя автобуса и пассажира. Кадр из видео: t.me/almatynews_kaz

В Сети появилось видео конфликта пассажира с водителем автобуса. Данный инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Алматы, передает NUR.KZ.

Видео конфликта пассажира и водителя автобуса опубликовано в Telegram-канале Almaty News.

"Неадекватный пассажир угрожал водителю автобуса. Также пассажир затем перешел к агрессивным действиям, разбив стекло транспортного средства", - говорится в посте к видео.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы, по данному факту проводится проверка.

"По данному факту Управлением полиции Бостандыкского района проводится проверка. Правонарушитель задержан и доставлен в полицию. За совершение мелкого хулиганства он привлечен к ответственности. Материалы дела для принятия решения будут направлены в суд", - говорится в сообщении полиции.

В августе сообщалось, что в жилом массиве Сайрам в Шымкенте на водителя автобуса напали во время поездки, в результате чего погибла пассажирка.

В мае в Алматы между водителем автобуса и мужчиной случился конфликт, в результате которого водитель общественного транспорта получил ранение.

В конце апреля в Алматы вынесли приговор мужчине, который в декабре прошлого года ударил водителя автобуса во время движения. Водитель потеряла сознание, из-за чего неуправляемый транспорт въехал в толпу людей, стоявших на остановке. В результате страшного ДТП погибли три человека, еще четверо попали в больницу.

В июле в Актау пассажир ударил по лицу водителя общественного транспорта. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Водителю пришлось обратиться за медпомощью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2158981-ugrozhal-i-razbil-steklo-konflikt-passazhira-i-voditelya-avtobusa-popal-na-video-v-almaty/

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