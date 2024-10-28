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Напал с ножом на водителя автобуса: в полиции Алматы раскрыли подробности инцидента (видео)

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Нападение на водителя автобуса в Алматы
Нападение на водителя автобуса в Алматы. Кадр из видео: instagram/almaty_police_department

В полиции Алматы раскрыли подробности нападения на водителя автобуса - из-за конфликта неизвестный угрожал ему строительным ножом, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Хулиган, угрожавший водителю общественного транспорта, задержан, сообщает пресс-служба алматинской полиции. Факт выявлен в ходе мониторинга социальных сетей.

На видео очевидцев запечатлено, как мужчина сначала пинает двери автобуса, а затем, размахивая предметом, похожим на нож, угрожает водителю.

"Установлено, что действо имело место рано утром на конечной остановке общественного транспорта, на пересечении проспектов Назарбаева и Райымбека. Для раскрытия этого преступления и установления объективных обстоятельств были проанализированы системы видеонаблюдения города, в результате чего личность фигуранта была установлена. Он задержан и водворен в изолятор временного содержания", - сообщил начальник Управления полиции Жетысуского района, полковник полиции Жанибек Шынасилов.

Также в ходе разбирательств выяснилось, что конфликт между подозреваемым и водителем автобуса возник из-за желания прохожего сесть в транспорт, что находился на точке отстоя. Водитель сделал ему замечание, а прохожий вытащил строительный нож.

Отмечается, что никто не пострадал. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2179527-muzhchina-napal-s-nozhom-na-voditelya-avtobusa-v-almaty-video/

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