"Избили пассажира и водителя": драка в автобусе попала на видео в Алматы
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Драка произошла накануне в одном из автобусов Алматы - кадры с места происшествия опубликовали в Сети. В полиции прокомментировали случившееся, передает NUR.KZ.
Видео выложили в паблике almaty.suntimes в Instagram.
По словам автора, трое мужчин набросились на пассажира и начали его избивать. Из-за этого водитель остановил автобус и вмешался в ситуацию в салоне - постарался успокоить мужчин.
Однако, по словам автора, водителя ударили сзади, а после провели удушающий прием и выволокли на улицу.
"Пинали по голове - и водитель отключился. После этого они просто сбежали. А водитель проснулся, вымыл лицо и поехал дальше отвозить людей", - говорится под публикацией.
Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Алматы сообщили, что по данному факту УП Жетысуского района проводится проверка.
Личности участников конфликта и предварительные обстоятельства установлены. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка, пообещали в полиции.
Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика и сцены жестокости!
Напомним, в прошлом году драка в автобусе привела к трагедии - 22 декабря 2023 года на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу. Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.
В ДТП погибли три человека, двое из которых - супруги, воспитывавшие четверых детей. Пассажиру, ударившему водителя, назначили 8 лет лишения свободы.
Летом этого года пассажир ударил по лицу водителя общественного транспорта в Актау. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Водителю пришлось обратиться за медпомощью.
Совсем недавно в Сети также появилось видео конфликта пассажира с водителем автобуса. Сообщалось, что пассажир угрожал и разбил стекло. Нарушитель был привлечен к ответственности.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2164062-izbili-passazhira-i-voditelya-draka-v-avtobuse-popala-na-video-v-almaty/