"Предлагал преумножение средств": о новой схеме мошенничества предупреждают астанчан

В Астане сотрудниками полиции раскрыта схема мошенничества, задержан 18-летний подозреваемый, который предлагал жителям столицы "преумножить" свои средства, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

"Следствием установлено, что подозреваемый с целью хищения денег у доверчивых людей разместил объявление в сети интернет о розыгрыше и приумножение денежных средств. Схема обмана была разработана таким образом: пользователь попадает на страницу розыгрыша от мошенника, где переходит по ссылке. Тем самым, во время переписки потерпевшему предлагают внести денежные средства, впоследствии его деньги якобы приумножатся.

После получения денежных средств злоумышленник заблокировал потерпевшего. Поняв, что стал жертвой обмана, последний обратился в полицию", - говорится в сообщении полиции в Instagram.

В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции района Алматы установили 18-летнего подозреваемого, который посредством интернет-ресурса обманным путем завладел имуществом.

Задержанный вину полностью признал. Зарегистрировано уголовное дело по факту мошенничества.

Кроме этого, в ходе расследования установлена причастность подозреваемого к 8 аналогичным эпизодам.

Напомним, мы рассказывали, что в Казахстане с начала года зарегистрировали 12 тысяч фактов мошенничества - это сразу на 19,5% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что аферисты используют сотни различных преступных схем, с помощью которых они обманывают простых граждан Казахстана. Например, они могут представиться полицейскими или сотрудниками банков и сообщить своей жертве о том, что на нее, якобы, был оформлен фальшивый кредит. Есть и более изощренные способы, которые состоят из нескольких этапов, а в самом процессе участвуют сразу несколько мошенников.

Также ранее о новом виде мошенничества, связанном с SIM-картами, предупреждали казахстанцев полицейские. Так, под предлогом того, что срок действия SIM-карты заканчивается, мошенники выманивают код доступа в личный кабинет приложения банка.

Сообщалось также, что мошенники взяли на вооружение старую схему с вирусом, который блокирует телефон и отправляет жертве сообщение с угрозой и требованием оплатить "штраф".

Аферисты начали также представляться интернет-провайдерами. Они предлагают отменить якобы "оформленную" на жертву заявку или услугу, чтобы получить доступ к ее аккаунту.

Преступники взяли на вооружение и искусственный интеллект (ИИ) и начали генерировать голоса своих жертв, чтобы вымогать деньги у их знакомых.

Недавно сообщалось о фактах, когда мошенники звонят и предлагают пройти медицинский осмотр. После "записи" они просят назвать SMS-код, с помощью которого могут оформить на жертву кредит.

В МВД предупредили казахстанцев об участившихся мошеннических схемах и проинструктировали, как вести переписку или разговоры с аферистами.